وزيرة الثقافة ترعى انطلاق فعاليات المزار الجنوبي "مدينة الثقافة الأردنية"

هشال العضايلة

رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم إطلاق فعاليات المزار الجنوبي " مدينة الثقافة الأردنية للعام 2024 ، في القاعة الملكية بأضرحة ومقامات الصحابة شهداء معركة مؤتة بالمزار الجنوبي . بحضور فعاليات ثقافية ونواب واعيان ووجهاء المحافظة.

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وقالت النجار، إن استمرار إطلاق فعاليات المدن الثقافية وسط الأزمة الإنسانية الكبرى التي يعيشها العالم هو دليل على إنسانية الدولة الأردنية وصلابتها وأخلاقية سلوكها وسياستها العامة.



وبينت إننا في الأردن نحتفي بإطلاق فعاليات المدينة الثقافية هذا العام بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك المعظم سلطاته الدستورية وهو تزامن له دلالة عميقة.

مؤكدة إن اختيار المزار الجنوبي التي لها روحانية كبيرة في نفوس الأردنيين بوجود أضرحة ومقامات الصحابة شهداء معركة مؤتة كان اختيارا موفقا وخصوصا وان المزار الجنوبي والكرك لها فعل ثقافي نشط وعميق بوجود فعاليات وقامات ثقافية كبيرة .



وأضافت إن الشراكة الواضحة بين مؤسسات اللواء مثل بلدياتها ومجلس المحافظة وجامعة مؤتة ومؤسسات وهيئات الفعل الثقافي ومديرية ثقافة الكرك يؤدي إلى ظهور المزار بوجه ثقافي جميل وفعل ثقافي أصيل.



وقال متصرف المزار الجنوبي الدكتور فواز الخريشا، إن المزار الجنوبي تزهو باختيارها مدينة للثقافة الأردنية، وتزامن هذا الاختيار مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستوية له اثر عميق في نفوس الجميع . وقال رئيس بلدية المزار الجنوبي المهندس ابراهيم النوايسه إن المزار الجنوبي تحتضن الدم الزكي وروح الشهادة الطاهرة والتضحيات التي بذلت في الفتح الأول.

ومن حسن الطالع إن تتزامن مع إطلاق فعاليات المدينة الثقافية بالمزار الجنوبية مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم سلطاته الدستورية.



وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادله إن مشروع المدن الثقافية هو من اهم المشاريع الوطنية باعتباره يعزز الثقافة الوطنية ويبرز الثقافة المحلية بالمكان الأردني.

مؤكدا اعتزاز الكرك والمزار الجنوبي بإطلاق الفعاليات الثقافية للمدينة الثقافية في مناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية .



واشتمل إطلاق الفعاليات على تقديم فيلم عن لواء المزار الجنوبي وافتتاح معرض رسومات وتحف شعبية ومنتجات حرفية محلية لعدد من أبناء المنطقة والمحافظة .