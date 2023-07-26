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الكرك
الأربعاء 26 تموز 2023
9:46 م
وفاة شاب تعرض لصعقة كهربائية بالكرك
جثة
هشال العضايلة
الكرك- توفي مساء اليوم شاب يبلغ من العمر ٢١ عاما إثر تعرضه لصعقة كهربائية في منطقة الجديدة شرقي محافظة الكرك، وفقا لمصدر طبي.
وأشار المصدر إلى أنه تم الكشف في مركز طب شرعي إقليم الجنوب، وتبين سبب الوفاة الصعق الكهربائي ومضاعفاته.
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