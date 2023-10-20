الجمعة 20 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
محافظات
الكرك
الجمعة 20 تشرين الأول 2023
1:54 م
وقفات تضامنية مع غزة في الكرك (صور)
وقفات تضامنية مع غزة في الكرك
هشال العضايلة
نضمت فعاليات فعاليات شعبيه ونقابية وحزبيه بالكرك اليوم ثلاث وقفات تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
وشهدت مناطق مدينه الكرك وضاحية المرج والمزار الجنوبي مشاركة الاف المواطنين في الوقفات.
اضافة اعلان
وهتف المشاركون لشهداء غزة وفلسطين، والمقاومة الفلسطينية، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان.
Copy
اقرأ أيضا
وقفه تضامنيه في الكرك مع الشعب الفلسطيني
منذ18 ساعة
وقفه بالكرك دعما للشعب الفلسطيني - فيديو
18 تشرين الأول 2023
الكرك.. ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية لتزويد مزارع مخالفة
16 تشرين الأول 2023
وفاة ستيني بحادث تدهور في الكرك
16 تشرين الأول 2023
الكرك.. إنهاء قضية هدم "منازل متصدعة" يفتح ملف إزالة أنقاضها
15 تشرين الأول 2023
"سد التنور الزراعي" بالكرك.. عودة للعمل بعد توقف أربع سنوات
12 تشرين الأول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
وقفه بلواء الغور الشمالي تضامنا مع الشعب الفلسطيني
إربد
|
منذ 2 دقيقة
حشود: من العقبة تحية للنخبة الغزاوية (فيديو)
العقبة
|
منذ 9 دقيقة
وقفات تضامنية مع غزة في الكرك (صور)
الكرك
|
منذ 21 دقيقة
ولي العهد يشرف على تجهيز طائرة إغاثة مغادرة للأهل في غزة
الغد الأردني
|
منذ 24 دقيقة
ارتفاع عدد الشهداء بغزة ليصل إلى 4137 شهيدا
العرب والعالم
|
منذ 42 دقيقة
استشهاد 16 مسيحيا باستهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم الطراونة يكتب: أخي الشهيد.. رسالتك وصلت
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
كن غزيا
نادر رنتيسي
|
اليوم
ازدواجية ونفاق المواقف الغربية تجاه الحقوق الفلسطينية
أحمد عوض
|
اليوم
ترجمات
فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين
ترجمات
|
منذ23 ساعة
نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة
ترجمات
|
18 تشرين الأول 2023
الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية
ترجمات
|
18 تشرين الأول 2023
هل يمكن تدمير "حماس"؟
ترجمات
|
17 تشرين الأول 2023
لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023
كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023