وقفات تضامنية مع غزة في الكرك (صور)

هشال العضايلة

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نضمت فعاليات فعاليات شعبيه ونقابية وحزبيه بالكرك اليوم ثلاث وقفات تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.وشهدت مناطق مدينه الكرك وضاحية المرج والمزار الجنوبي مشاركة الاف المواطنين في الوقفات.وهتف المشاركون لشهداء غزة وفلسطين، والمقاومة الفلسطينية، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان.