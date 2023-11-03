الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة بالكرك تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الكرك
الكرك
الكرك - شهدت محافظة الكرك اليوم وقفة  تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله. 
ونظمت فعاليات حزبيه ونقابية وشعبية الوقفة في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط مدينة الكرك. اضافة اعلان
ورفعت في الوقفة الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني . 
وأكد المتحدثون فيها على ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدمن اقتصار الدعم على الخطابات . مطالبين الدول العربية بمساندة فعلية للشعب الفلسطيني وادانة العدوان وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وكل الدول التي تساندة ومنها الولايات المتحدة الامريكية . 
واكدوا على ان ما يجري هو عبارة عن مجازر حقيقية وجرائم حرب وابادة للشعب الفلسطيني  يجب ان يحاجم عليها مركبوها من جيش الاحتلال، مشددين على ان ما يجري بحق الشعب الشقيق يجب ان يدفعنا جميعا ان ندعو الانظمة العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل .
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