الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة للتضامن مع غزة في الكرك

وقفة للتضامن مع غزة في الكرك
وقفة للتضامن مع غزة في الكرك
                
نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك اليوم وقفة للتضامن  مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار  العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة  من حرب ابادة . مطالبه بموقف رسمي عربي موحد تجاه الحكومات الغربيه الداعمه للكيان الصهيوني. اضافة اعلان
فقد  نظمت فعاليات  حزبيه ونقابية وشعبية بالكرك وقفه في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط مدينة  الكرك.وشارك في الوقفة مئات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني . 
وأكد المشاركون   على ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدمن اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل يوميا مئات من الفلسطينيين . وتقديم المساعدات للأشقاء في غزه. 
وطالب المشاركون  الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل 
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