وقفتان للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان في الكرك

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نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك اليوم وقفتان للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب ابادة .فقد نظمت فعاليات حزبيه ونقابية وشعبية بالكرك وقفه في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط مدينة الكرك. كما نظمت الحركة الاسلامية بالكرك وقفة تضامنية في بلده عي جنوبي مدينة الكرك بمشاركة فعاليات شعبية رفضا للعدوان من قبل جيش الاحتلال الصهيوني على الاشقاء في غزة .وشارك في الوقفتين مئات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني .وأكد المشاركون على ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدمن اقتصار الدعم على الخطابات . وتقديم المساعدات للأشقاء في غزه.وطالب المشاركون الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل .واشاروا الى ان كل الاردنيين يقفون جميعا بمواجهة العدوان الذي يهدف بكل وقاحة الى تصفية وتهجير الشعب الفلسطيني وانهاء قضيته العادلة . مشددين على ان اقل ما يمكن ان نقدمة للاشقاء في مواجهة العدوان هو التعبير عن رفض العدوان ومساندتهم .