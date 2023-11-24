الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفتان للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان في الكرك

215851_16_1697800759
فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك
نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في  محافظة الكرك اليوم وقفتان للتضامن  مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة  من حرب ابادة . اضافة اعلان
فقد  نظمت فعاليات  حزبيه ونقابية وشعبية بالكرك وقفه في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط مدينة  الكرك. كما نظمت الحركة الاسلامية بالكرك  وقفة تضامنية في بلده عي جنوبي مدينة الكرك بمشاركة فعاليات شعبية رفضا للعدوان من قبل جيش الاحتلال الصهيوني على الاشقاء في غزة . 
وشارك في الوقفتين مئات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني . 
وأكد المشاركون   على ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدمن اقتصار الدعم على الخطابات . وتقديم المساعدات للأشقاء في غزه. 
وطالب المشاركون  الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل . 
واشاروا الى ان كل  الاردنيين يقفون جميعا بمواجهة العدوان الذي يهدف بكل وقاحة الى تصفية وتهجير الشعب الفلسطيني وانهاء قضيته العادلة . مشددين على ان اقل ما يمكن ان نقدمة للاشقاء في مواجهة العدوان هو التعبير عن رفض العدوان ومساندتهم .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مخلفات جمعت لتحويلها إلى سماد عضوي بمصنع الأسمدة بالكرك-(الغد)

"مصنع السماد" بالكرك.. تحويل النفايات من عبء بيئي لعائد مادي

منذ18 ساعة
أحد حوادث الانهيارات الصخرية التي تشهدها الكرك خلال تساقط الأمطار-(ارشيفية)

بؤر الشتاء الساخنة بالكرك.. متى تعالج بشكل كامل؟

19 تشرين الثاني 2023
WhatsApp Image 2023-11-17 at 1.35.53 PM

الكرك.. 3 وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

17 تشرين الثاني 2023
أحد شوارع مدينة الكرك القديمة-(الغد)

الكرك.. جهود تنزع فتيل أزمة "رسوم اصطفاف المركبات" بين البلدية والتجار

14 تشرين الثاني 2023
منطقة حوض الحسا بالكرك التي تشهد إقبالا متزايدا على زراعة أشجار الجوافة-(الغد)

جوافة حوض الحسا.. منتج نوعي يواجه تحدي التسويق

13 تشرين الثاني 2023
مزارعون - (أرشيفية)

الذباب بغور الكرك.. انتشار مقلق رغم عمليات المكافحة

11 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 