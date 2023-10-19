وقفه بالكرك تضامنيه مع الشعب الفلسطيني

هشال العضايله

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نظمت فعاليات شعبية وحزبيه ونقابية بالكرك مساء اليوم وقفة في ضاحية المنشية شمالي مدينة الكرك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسله في غزه بمواجهه جيش الاحتلال الصهيوني.وأكد المشاركون الوقفة ان العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف وان على كل القوى الشعبيه في الوطن العربي ان تتوحد في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر منذ فتره طويله. وغبروا عن رفضهم وادانتهم للجريمة البشعة والوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني.والتي تمثلت في مجزره مستشفى المعمداني في غزه. ورفعت بالوقفة الاعلام الأردنية والفلسطينية وشعارات تندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني وتحيي العملية البطولية التي نفذتها المقاومه في غزه. وحذر المشاركون من ترك الشعب الفلسطيني لوحده في مواجهة جيش الاحتلال وحليفه الأمريكي وكل قوى المسانده الغربية. ودعا المشاركون إلى طرد السفير الصهيوني في عمان وإغلاق سفارتهم وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزه المحاصر.واعتبر المشاركون بالوقفه ان دعوات التهجير التي تطلقها إسرائيل والولايات المتحده الامريكيه والغرب إنما تهدف إلى تفريغ قطاع غزه والضفه الغربيه من الشعب الفلسطيني ويجب الانتباه لها.