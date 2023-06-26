آمال بارتفاع الحجوزات في العيد.. فعاليات ومهرجانات للعائلات

أحمد الرواشدة

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العقبة - فيما لم تتجاوز نسبة الحجوزات بفنادق العقبة بتصنيفاتها المختلفة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى الـ 60 %، وهي نسبة دون التوقعات، يعلق عاملون بالقطاع على أن ترتفع الحجوزات مع أول أيام العيد قياسا مع ما شهدته أعياد سابقة كانت فيها الحجوزات منخفضة وارتفعت بشكل قياسي ومتسارع.واعتبر مدير السياحة في سلطة العقبة بيتر مرجي أن نسبة الحجوزات بفنادق العقبة وبجميع التصنيفات جيدة، لافتا إلى أن العقبة ستشهد خلال عيد الأضحى إطلاق الفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية للعائلات بمدينة العقبة وبقية مدن المملكة والسائحين من الخارج، والتي ستقام في ساحة الثورة العربية الكبرى ومتنزه ساحتها "سوق جار البحر" حيث تتضمن حفلات غنائية وعروض فنية للأطفال وبازار للمنتوجات اليدوية ومعرضا للكتاب.وقال مدراء فنادق ومسؤولو حجوزات فندقية في العقبة إن نسبة الحجوزات الحالية مقارنة بالعيد السابق ليست مرتفعة ودون التوقعات، مؤكدين أن موسم الأعياد الماضي كانت نسبة الحجوزات أكثر من العيد الحالي ومرتفعة.وأشار مسؤول حجوزات في أحد فنادق الـ 5 نجوم، أحمد الشياب أن حجوزات الفندق لم تتعدى 60 % خلال الأيام الحالية، متوقعا أن تزيد النسبة خلال الأيام المقبلة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، لكنها كما يشير الشياب تبقى دون التوقعات.ويقول الخبير الاقتصادي محمد الرواشدة إن أغلب العائلات الأردنية ومع بدء العطلة المدرسية قررت خيار السفر خارج الأردن نظرا للعروض الكبيرة التي توفرها المكاتب السياحية مقارنة مع العروض الداخلية لفنادق العقبة والبحر الميت، بالإضافة الى قرار بعض العائلات عدم السفر والبقاء في منازلهم، نظرا لعدم القدرة المادية، معتقدا أن الرحلات السياحية لم تعد متطلبا أساسيا في ظل غلاء الأسعار.ورغم ذلك يقول مرجي إن السلطة وبالتعاون مع شركائها من المكاتب والقطاع السياحي اتخذت عدة إجراءات لجذب السائح المحلي الى المدينة الساحلية من خلال ترويج المنتجات السياحية في المدينة، إضافة إلى إقامة عدة فعاليات عائلية ترويحية ترفيهية في مختلف مناطق العقبة لا سيما ساحة الثورة العربية الكبرى والتي ستكون متاحة ومجانية للجميع دون فرض أي رسوم دخول للأشخاص.وكانت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قد ناقشت مع شركائها استعدادات مدينة العقبة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للوقوف على جاهزية واستعدادات جميع الكوادر في العقبة.الى ذلك، ما تزال حالة الركود تخيم على أسواق مدينة العقبة، رغم التخفيضات التي لجأ إليها أصحاب المحال مع اقتراب عيد الأضحى.ووفق تجار، فإن حالة الركود في هذه الفترة التي تشهد قدوم العيد غير مفهومة، مستدركين أن الأوضاع المادية عند غالبية المواطنين تبدو بأسوأ أحولها.ولفت التاجر محمد الغرابلي إلى أنه ورغم ما تقدمه غالبية المحال من عروض على بضائعها واقتراب موعد عيد الأضحى إلا أن الحركة ما تزال ضعيفة، وهو ما يضع غالبية التجار بمأزق مالي خاصة في ظل اعتمادهم على هذه الأيام من أجل رفع حجم مبيعاتهم وسداد التزاماتهم.وأوضح أن التجار كانوا ينتظرون قدوم عيد الأضحى لكسر حالة الركود المستمرة، متخوفا من ما ستكون عليه أوضاع الأسواق في فترة ما بعد العيد.