أتمتة 157 خدمة إلكترونية في سلطة العقبة

أحمد الرواشدة

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وبين الفايز في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الخدمات الإلكترونية الجديدة لهذا العام بلغت 53 خدمة وبوفر مالي بمقدار 150 ألف دينار، حيث تتميز بربط إلكتروني مع الجهات المعنية .، أن السلطة ستطلق قريبا 4 خدمات إلكترونية جديدة لتطبيقات النقل الذكي، وسيتم تحميلها عبر تطبيق سند الحكومي، مشيرا إلى أنه بإمكان جميع الأفراد والشركات والمؤسسات استخدام الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.وأعلن الفايز عن إطلاق موقع العقبة الكتروني السياحي، وان السلطة ملتزمة بتقديم محتوى ذو جودة عالية ومعلومات دقيقة موثوقة وتجربة مميزة لكل زائر يتصفح الموقع، لافتا إلى أنه تم دمج جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة للسلطة بما يضمن تجربة تصفح وإمكانية وصول فائقة لمجموعة النشاطات والتجارب السياحية المتاحة في العقبة ووادي رم.وأضاف أن السلطة وضمن خطتها الاستراتيجية في جعل العقبة مدينة ذكية، طورت منظومة النقل لتصبح منظومة نقل ذكية، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي بطاقات الدفع الذكي لخدمات النقل بلف 5300بطاقة وبواقع ما يقارب 100 ألف حركة دفع عبر البطاقات، مؤكدا أن السلطة بدأت في تطبيق التشريعات الناظمة في ترخيص عدد من أنماط النقل من خلال استكمال المتطلبات كافة وتوفير التسهيلات للراغبين في الاستثمار.وبين أن السلطة تعمل حاليا على استكمال المتطلبات الخاصة بأنماط النقل السياحي، وذلك ضمن التشريعات الناظمة لوسائط النقل، وبدأت باستقبال طلبات الترخيص لبعض الأنماط والسير في إجراءات الترخيص ضمن المنافسة العادلة للمرخصين من شركات منطقة العقبة، وتوفير التسهيلات للفروع مع التأكيد على ضبط المخالفين.