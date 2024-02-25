أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

أحمد الرواشدة

حاز مصورو الأردن على الميداليات الذهبية الأولى في البطولة العربية للتصوير تحت الماء التي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية على مدار يومين بتنظيم الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ بالتعاون مع الاتحاد المصري

اضافة اعلان

وفاز المصور المحترف يزن السعد من جمعية العقبة للغوص بالمركز الاول بفئة تصوير Creative، فيما حصد كذلك المركز الأول المصور المحترف سامر بيطار من جمعية العقبة للغوص بفئة تصوير white angle، فيما حل بالمركز الثالث المصور الاحترافي محمد القطاونة من نادي الكوامارينا الرياضي لفئة تصوير Macro.



وعلى مدار يومين التقط أبطال الأردن الذين قدموا من العقبة اجمل الصور الاحترافية في أعماق بحر الغردقة للأسماك والقطع البحرية والمرجان تحت الماء واستطاعوا رغم امتلاكهم لمعدات غير تلك مع متسابقين ومصورين الدول الأخرى إلا انهم أحرزوا نتائج متقدمة وحصدوا الذهب.



وسبق وأن أحرز الأردنيون نتائج متقدمة والمراكز الأولى في بطولات أقيمت في عدد من الدول كان آخرها في مدينة العقبة العام الماضي وقبلها في شرم الشيخ المصرية، فيما اختار الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ المصور الأردني سيف الشمايلة عضوا في لجنة التحكيم المركزية.



وأكد أمين عام الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ الأردني أيمن جبر أن العقبة تفخر بنخبة المصورين العالمين الذين رفعوا اسم وعلم الأردن عاليا في البطولة والتي اظهر الأبطال مستويات متقدمة واستطاعوا كسب الرهان في ارض مصر.