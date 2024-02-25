الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

أردنيون يحصدون الميدياليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء
أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

حاز مصورو الأردن على الميداليات الذهبية الأولى في البطولة العربية للتصوير تحت الماء التي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية على مدار يومين بتنظيم الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ بالتعاون مع الاتحاد المصري

اضافة اعلان

 

وفاز المصور المحترف يزن السعد من جمعية العقبة للغوص بالمركز الاول بفئة تصوير Creative، فيما حصد كذلك المركز الأول المصور المحترف سامر بيطار من جمعية العقبة للغوص بفئة تصوير white angle، فيما حل بالمركز الثالث المصور الاحترافي محمد القطاونة من نادي الكوامارينا الرياضي  لفئة تصوير Macro.


وعلى مدار يومين التقط أبطال الأردن الذين قدموا من العقبة اجمل الصور الاحترافية في أعماق بحر الغردقة للأسماك والقطع البحرية والمرجان تحت الماء واستطاعوا رغم امتلاكهم لمعدات غير تلك مع متسابقين ومصورين الدول الأخرى إلا انهم أحرزوا نتائج متقدمة وحصدوا الذهب.


وسبق وأن أحرز الأردنيون نتائج متقدمة والمراكز الأولى في بطولات أقيمت في عدد من الدول كان آخرها في مدينة العقبة العام الماضي وقبلها في شرم الشيخ المصرية، فيما اختار الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ المصور الأردني سيف الشمايلة عضوا في لجنة التحكيم المركزية.


وأكد أمين عام الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ الأردني أيمن جبر أن العقبة تفخر بنخبة المصورين العالمين الذين رفعوا اسم وعلم الأردن عاليا في البطولة والتي اظهر الأبطال مستويات متقدمة واستطاعوا كسب الرهان في ارض مصر.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-02-23 at 1.39.23 PM

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

23 شباط 2024
جامعة العقبة للعلوم الطبية

جامعة العقبة تعزز السياحة العلاجية والطبية في المدينة

22 شباط 2024
صورة واتساب بتاريخ 1445-08-09 في 10.44.07_94304765

الفوسفات تحوّل جبل جبص إلى متنزه وطني

19 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-16 at 1.41.08 PM

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

16 شباط 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-02-23 at 1.39.23 PM

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

23 شباط 2024
1708611674115427500

المنطقة الجنوبية بالعقبة.. منشآت واستثمارات حيوية يخدمها طريق متهالك

22 شباط 2024
مصورون محترفون يمثلون الأردن في بطولة التصوير تحت الماء بمدينة الغردقة المصرية

مصورون محترفون يمثلون الأردن في "التصوير تحت الماء" بالغردقة المصرية

22 شباط 2024
جامعة العقبة للعلوم الطبية

جامعة العقبة تعزز السياحة العلاجية والطبية في المدينة

22 شباط 2024
مبنى مركز صحي الأميرة بسمة بالعقبة-(الغد)

العقبة.. اكتظاظ "مركز بسمة" "والصحة" تصفه بـ"الطبيعي"

20 شباط 2024
Untitled

وفد استثماري عمُاني يبحث في العقبة الاستفادة المشتركة في عدد من المشاريع

20 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ12 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ20 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 