أسطول الجسر العربي للملاحة يواصل نقل أردنيين وعرب قادمين من غزة إلى الأردن

أحمد الرواشدة

العقبة- يواصل أسطول الجسر العربي للملاحة نقل مواطنين أردنيين وعرب قادمين من قطاع غزة إلى المملكة عبر الخط البحري الدولي العقبة- نويبع الذي يربط ميناء العقبة مع الموانئ المصرية (مجانا) وتقديم الرعاية الطبية والغذائية الكاملة لهم، وذلك ضمن الجهود الأردنية في تأمين وصول الأردنيين والعرب إلى ديارهم بسلام.



اضافة اعلان



وأكد مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة وصول 111 أردنيا وعربيا إلى محطة الركاب في العقبة عبر بواخر الجسر العربي، مشيرا إلى أن الجسر وفّر لهم كافة الإمكانات والتسهيلات الخدمية والطبية والغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة العقبة.



وشدد العبادلة على أن أسطول شركة الجسر العربي وبمتابعة من وزيرة النقل وسام التهتموني وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة العقبة يواصل نقل الأردنيين والعرب وبكل التسهيلات الممكنة عبر بواخر الجسر العربي من ميناء نويبع المصري إلى ميناء محطة الركاب بالعقبة "مجانا" في تأكيد للدور الوطني الهام الذي تلعبه شركة الجسر العربي في دعم الجهود الأردنية الرسمية والشعبية لمساعدة الأهل والأشقاء في قطاع غزة والمساهمة في عودة آمنة للأردنيين والعرب الذين أجبرتهم الحرب على المغادرة.



وأشاد بتعاون ومتابعة كافة الجهات المعنية في العقبة في استقبال وتسهيل عودة الأردنيين وبعض الجاليات العربية عبر الخط البحري الدولي العقبة- نويبع، في إشارة إلى دور سلطة العقبة الخاصة ومحافظة العقبة والأجهزة الأمنية والإدارية والصحية التي عملت على مدار الساعة لخدمة العائدين من قطاع غزة.



وبين العبادلة أن الجسر العربي قام خلال الأيام الماضية بشحن 51 شاحنة محملة بالمساعدات والمعونات الغذائية والطبية والعينية المقدمة من الشعب الأردني إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر أسطوله البحري وسط تسهيلات ومتابعة من كافة الجهات المعنية بالعقبة.