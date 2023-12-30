السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسطول الجسر العربي ينقل 174 أردنيا وعربيا من غزة للعقبة

أسطول الجسر العربي ينقل 174 أردنيا وعربيا من غزة للعقبة
أسطول الجسر العربي ينقل 174 أردنيا وعربيا من غزة للعقبة
العقبة- واصلت شركة الجسر العربي دورها الوطني في تأمين وصول الأردنيين والعرب القادمين من قطاع غزة عبر رفح- نويبع- العقبة (مجانا) وتأمينهم الكامل بكافة متطلبات الإقامة والغذاء والرعاية الطبية في ميناء نويبع المصري والعقبة، حيث من المتوقع أن يصل مساء اليوم السبت إلى محطة الركاب في العقبة 43 شخصا قادمين من قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الأردنية في تأمين وصول الأردنيين والعرب إلى ديارهم بسلام.اضافة اعلان

وقال مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة إنه من المتوقع وصول 43 أردنيا وعربيا لميناء نويبع قادمين من رفح المصرية نحو العقبة ليصل إجمالي ما نقله أسطول الجسر العربي إلى 174 أردنيا وعربيا، مؤكدا أن الجسر العربي وفر كافة الإمكانات والتسهيلات الخدمية والطبية والغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة العقبة لوصول الأردنيين والعرب القادمين من قطاع غزة إلى المملكة بسلام واطمئنان، وذلك عبر أسطول الجسر العربي البحري.

وكشف العبادلة أن الجسر العربي نقل 59 شاحنة تحمل معونات للأهل في قطاع غزة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، لا سيما وأن بواخر الجسر العربي قادرة على نقل كافة أنواع المعونات والمساعدات من ميناء الركاب إلى ميناء نويبع المصري بسرعة وأمان.

وشدد على أن شركة الجسر العربي وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة العقبة وفرت انسيابا آمنا وسريعا للقادمين من قطاع غزة،  ونقلهم عبر أسطول الجسر العربي من ميناء نويبع المصري إلى ميناء محطة الركاب بالعقبة، في تأكيد للدور الوطني الهام الذي تلعبه شركة الجسر العربي في دعم الجهود الأردنية الرسمية والشعبية لمساعدة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، والمساهمة في عودة آمنة للأردنيين والعرب الذين أجبرتهم الحرب على المغادرة.

وأشاد العبادلة بتعاون ومتابعة كافة الجهات المعنية في العقبة في استقبال وتسهيل عودة الأردنيين وبعض الجاليات العربية عبر الخط البحري الدولي العقبة- نويبع، في إشارة إلى دور سلطة العقبة الخاصة ومحافظة العقبة والأجهزة الأمنية والإدارية والصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة العائدين من قطاع غزة.
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