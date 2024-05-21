أمين عمان ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة يطلقان أنظمة النقل الذكي

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أطلق أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز ، من مدينة العقبة، انظمة النقل الذكي - خدمة الدفع الالكتروني في حافلات النقل العام التابعة لشركة العقبة للنقل .وياتي إطلاق الخدمة بعد نجاح تجربة الدفع الالكتروني للحافلات في عمان حيث تم الطلب من شركة رؤية عمان للنقل التابعة للامانة بتركيب انظمة الدفع الإلكتروني على نظام الدفع للحافلات التابعة لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية.وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز بحث مع أمين عمّان د. يوسف الشواربة، أوجه التعاون في مجال الأنظمة الذكية والتحول الرقمي وتبادل الخبرات والتجارب في تطبيق الأنظمة الذكية على الخدمات والإجراءات في مختلف القطاعات، خصوصاً منظومة النقل الذكي في منطقة العقبة، بحضور أعضاء مجلس المفوضين والمدراء المعنيين من السلطة والأمانة.وأكد الفايز خلال اللقاء أن السلطة ضمن خطتها الإستراتيجية تضع ضمن أولوياتها جعل العقبة مدينة ذكية ولتحقيق ذلك تسعى السلطة لبناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن أمانة عمان تمتلك الخبرات والتجارب الذكية في التحول الرقمي في خدماتها وإجراءاتها والتي تعتبر من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.وقال " إننا في سلطة العقبة وضمن النهج التشاركي مع أمانة عمان نسعى لتطوير مجموعة من الخدمات والإجراءات خاصة في قطاع النقل الذكي وإدارة المدينة، وأن السلطة ومن خلال شركة العقبة للنقل واللوجستيات أطلقت حزمة من القرارات والخدمات لرفع كفاءة منظومة النقل الذكي من خلال الدفع الإلكتروني وتطبيقات النقل ومحطات الشحن الذكي التي ساهمت في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والزوار في العقبة".من جانبه قال أمين عمان "إن تجربتنا في العاصمة عمان بدأت باستهداف منظومة النقل النظيف، إذ أن الناقل العام هي مرتبطة بالبيئة، ما يعكس الخدمات النظيفة للمستخدمين من كافة الأعمار وذوي الإعاقة ".ونوه الشواربة بأن الأمانة قامت بإنجاز كبير من حيث تفعيل التردد السريع للحافلات للوصول الآمن من كبار السن والنساء والطلاب والموظفين، مشيداً بوضع الكاميرات الذكية التي ستجعل عملية المخالفات المرورية محايدة بشكل كامل دون أي تدخل من العنصر البشري .وتابع " نؤمن بالشراكة مع الجميع سواء في عمان أو العقبة والتي يكون لها إنعكاس على استراتيجية شاملة تعنى بتوفير بنية تحتية وبيئة نظيفة لمستقبل المدن، مشيراً إلى أن العقبة هي بوابتنا على البحر الأحمر ومركزاً لوجستيا تضمن وصول سلاسل التوريد.و قام الفايز والشواربه بجولة ميدانية على متن حافلة نقل عام عبر طرق مدينة العقبة لتأكيد الجهوزية التامة والخدمة اللازمة لنقل الجميع ضمن منظومة النقل و محطات الإصطفاف.