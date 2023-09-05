الثلاثاء 05 أيلول 2023
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أهالي العقبة يتعهدون بمنع إطلاق العيارات النارية

أهالي العقبة يتعهدون بمنع إطلاق العيارات النارية
أهالي العقبة يتعهدون بمنع إطلاق العيارات النارية
أطلقت محافظة العقبة أمس الاثنين، وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات المختلفة.
وتضمنت الوثيقة عدة بنود أهمها، عدم المشاركة في المناسبات التي يتخللها إطلاق عيارات نارية، وإلزام صاحب الدعوة بوضع لافتة مكتوب عليها يمنع إطلاق العيارات النارية في مكان الاحتفال وإضافتها إلى بطاقات الدعوة، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وضرورة مغادرة المناسبة التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية.اضافة اعلان
كما تضمنت الوثيقة ضرورة إبلاغ السلطات الأمنية عن أي مطلق للنار، وعدم التوسط له وإفساح المجال أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المطلقين للعيارات النارية في المناسبات المختلفة.
من جهته، أكد محافظ العقبة خالد الحجاج، خلال رعايته التوقيع على الوثيقة بحضور رؤساء الفعاليات الشعبية والرسمية ووجهاء وشيوخ المنطقة، أهمية هذه الوثيقة الرامية إلى إلزام أبناء المجتمع بعدم إطلاق العيارات النارية في مناسبات الأفراح وغيرها.
كما أكد حرص وزارة الداخلية على تبني مثل هذه الوثائق، والتي جاءت أيضا بتوجيهات ملكية سامية، للحفاظ على أرواح المواطنين ومحاسبة مطلقي العيارات النارية في المناسبات.
(بترا) -أمين المعايطة
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