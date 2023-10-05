"أيلة".. أرض الألغام بالأمس تصبح شرفة العقبة السياحية - فيديو

أحمد الرواشدة

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في غضون عقدين، تغيَّرت ملامح الأرض، وتحولت من صحراء جرداء إلى وجهة سياحية متميزة، بعد أن عانت على مدار عقود من مشكلة انتشار الألغام الأرضية بمساحات كبيرة، ونجحت شركة واحة أيلة في التحول من مجرد رؤية، وأفكار وخرائط، إلى أحد أكبر المشاريع التنموية الحضرية على المستويين المحلي والإقليمي، وواجهة سياحية على ساحل العقبة تثري زوارها والقاطنين فيها بتجربة لا تنسى من خلال مزيج من الأنشطة المنوّعة.وانطلقت أيلة في بداية مثيرة، شملت إزالة عشرات الآلاف من الألغام في منطقة صحراوية شمال العقبة، للبدء في تدشين البنية التحتية لمشروع ملهم، على واجهة مائية قدرها 235 متراً أضافت 17 كيلومتراً من الواجهات البحرية والممرات المائية والبحيرات الاصطناعية المبتكرة والمستدامة المعتمدة على الطاقة الخضراء.منذ تأسيس شركة واحة أيلة للتطوير، عكف القائمون عليها على وضع مخططات تنمية متكاملة، مستندين إلى رؤية شمولية لتشييد وجهة مستدامة تُبرز مميزات العقبة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً وتدعم استراتيجية التنمية في الأردن.يقول معنيون ومهتمون بالمجال السياحي والاستثماري، إن" المشروع استطاع أن يترجم المفهوم الحقيقي لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، وقدم نموذجا فريدا جعل العقبة من اهم الوجهات السياحية في المنطقة".ويرى مفوض السياحة السابق في سلطة منطقة العقبة الخاصة شرحبيل ماضي أن أيلة إضافة نوعية غيرت خريطة السياحة في العقبة، واكدت على دور القطاع الخاص في تطوير المنتج السياحي بكافة أنماطه.واعتبر شرحبيل أن أيلة ايقونة في تطوير المنتجات السياحية، ليس اقلها اهمية ملاعب الجولف التي تعتبر قيمة مضافة للأردن والعقبة.وقال، استطاعت أيلة أن تستحدث انواعا جديدة من الرياضات التي تعتبر مهمة لإطالة مدة اقامة السائح وتنويع المنتج الذي يعتبر من أهم عوامل رفع مستويات الانفاق السياحي ونجحت في تغيير مقولة "إن العقبة مملة" بعد هذا التطور الكبير في التطوير والتجديد والتحديث الذي اصبح ضرورة ملحة في ظل التطور الذي تشهده الدول المحيطة، كما استطاعت ايضا أن تحتضن العديد من الأنشطة المتعلقة بالرياضات البحرية ودعمها وإقامة المسابقات التي غيرت جهه النظر السائدة حول محدودية الانماط السياحية والترفيهية بالعقبة.واشار ماضي إلى أن أيلة تحولت لمقصد للعائلة بكافة أفرادها لما تقدمه من تنوع في الانشطة الرياضية والترويحية التي تلبي حاجة كل فرد من افراد الأسرة، حيث كان لتطوير موقع المغامرات او ما يسمى "برايز" أثر كبير في جذب الشباب الاردني والعربي والأجنبي للاستمتاع بتجربة جديدة ضمن أعلى مستويات من الأمن والأمان وبما يضمن إيصال رسالة بأن العقبة قد بدأت بتعبئة الفراغات الناقصة في اللوحة السياحية.وقال رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي إن واحة أيلة تدرس مشاريعها بعناية وبدقة معتمدة على الواقع واستشراق المستقبل واحتياجات الجيل وكافة المشاريع التي قامت بها، مؤكداً ان الحراك الذي يقام في أيلة لم يكن في تاريخ العقبة وهي حاضنة خاصة للنشاطات الرياضية العالمية واعطت انطباعا ايجابيا لكافة الاتحادات الرياضة العالمية.وأشار إلى أن فلسفة أيلة في مشاريعها وانماطها السياحية المختلفة تعتمد تحويل المجتمع من حالة الاعتماد إلى حالة الانتاج والابداع.ووفق القائمين على المشروع، سعت أيلة إلى توفير باقة من أنماط السكن في مشروعها الحضري متعدد الاستخدامات وسط بيئة مفعمة بالأنشطة التجارية، الترفيهية، البيئية، البحرية، التأمل، الشاطئية، المعارض والمؤتمرات، الرياضية، والسياحة الداخلية "سياحة العائلة"، لتستحدث مجتمعاً يتسم بالديناميكية والتطور بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات.ومنحت أيلة السياحة الاقليمية انماطا سياحية متعددة في مكان واحة أهمها السياحية العائلية والرياضية والترفيهية.يقول الرئيس التنفيذي لواحة أيلة المهندس سهل دودين إن أيلة خطفت انظار العالم بما تحتوية من العديد من اشكال الترفيه والسياحة بما في ذلك المنتجعات الفاخرة والشواطئ الرملية الجميلة والملاعب الرياضية المتنوعة.ويشير إلى أن أيلة أضافت بعداً آخر لحياة الشاطئ مع إنجازها "مرسى أيلة" الذي يضم بين جنباته 300 رصيف بحري ومراسي لليخوت التي يصل طولها إلى 40 متراً تحمل جائزة العلم الأزرق البيئية ومزودة بأفضل التجهيزات مع خدمات شاملة رائدة في فئتها، مؤكداً انه وتدعيماً للنشاط السياحي والتجاري تستكمل أيلة بخطى متسارعة، قرية المرسى التي توفر تجربة تسوق وترفيه لا تنسى.ويشير دودين إلى أن أيلة تمضي في إنجاز رؤيتها الشمولية بنجاح، لتوفير تجربة جديدة للسكن والسياحة على مساحة 4.3 مليون متر مربع، وبمنتج ضيافة من بينها منتجع يوفر 290 غرفة وجناحا فندقيا، بالإضافة إلى فنادق في قلب قرية المرسى التي تضم في أرجائها 91 خياراً مختلفًا من الأسواق والمتاجر المحلية والأنشطة والمقاهي والمطاعم وتضم 75 شقة فندقية مميزة، يضاف إلى ذلك نحو خمسمائة وحدة سكنية، و20 ألف متر مربع من المرافق الخدمية.وفيما يخص التنوع بالمنتج السياحي وادخال انماط عالمية جديدة على العقبة، اشار دودين الى انجاز ملعب للجولف من 18 حفرة، جرى تدشينه في العام 2016 ليستضيف الفعاليات والبطولات الكبرى مثل؛ كأس بطولة الأردن الدولية المختلطة للجولف - أول بطولة مختلطة للرجال والسيدات في العالم، مع أكاديمية متكاملة تضم ملعباً للتدريب من 9 حفر ومرافق خدمية شاملة.ولم تكن الجولف الرياضة الوحيدة التي لاقت اهتماماً بل امتد إلى رياضات أخرى مع مرافق ومسارات الدراجات الهوائية والركض، والرياضات البحرية والسباحة التي أهّلت أيلة لتنظيم بطولات عالمية في الترايثلون والديثلون على شاكلة "أيلة - كأس آسيا للترايثلون ASTC " ومجمع متكامل من ملاعب كرة القدم والسلة والتنس الأرضي لغايات البطولات أو التدريب وإقامة المعسكرات.ونظراً لرؤيتها القائمة على الاستدامة، تواصل أيلة التزامها بأفضل المعايير البيئية، وهو ما يتجسّد في تصاميمها المتماشي مع الطبيعة، بدءاً من مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 3.2 ميغاواط، لتوفر الطاقة الخضراء مع ممارسات كفاءة استهلاك الماء والكهرباء في كافة المواقع.واشار دودين إلى الأثر الايجابي المباشر الذي احدثته أيلة على سوق العمل الأردني، مع اعتمادها الرئيس على الموارد البشرية المحلية وبرامج تطوير مهاراتها، لتوفر نحو 1123 فرصة عمل، تضم 378 موظفاً 91 % منهم أردنيون، بالإضافة إلى 745 فرصة عمل لدى الشركاء من الفنادق والعلامات التجارية والشركات والمؤسسات العاملة فيها.ولفت دودين الى مشاريع مستقبلية سترى النور قريبا، ومنها استكمال مشروع الشقق الشاطئية بالاضافة الى انجاز فندق بسعة 75 غرفة، فضلا عن زيادة عدد المحلات والمطاعم التجارية في السوق واستكمال بناء المرحلة الثانية بزيادة عدد شقق الجولف وزيادة واستكمال مرحلة شقق الجزر المطلة على البحر.وبين أن استكمال مشاريع أيلة من شأنه توفير فرص خلق فرص جديدة في الفندق الجديد والمحلات التجارية والمشاريع التي ستستكمل مراحلها خلال العام المقبل.ويؤكد دودين ان واحة أيلة للتطوير أوجدت رابطاً مشتركاً مع الطبيعة ضمن منظومتها المتكاملة عبر الممارسات البيئية المتنوعة في كافة مفاصل مشروعها المستدام وبالشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية لترسيخ مكانتها العالمية باعتبارها احدى واجهات السياحة المستدامة الرائدة على مستوى المنطقة والاقليم.وحققت أيلة انجازات استثنائية ونتائج ايجابية في المجال البيئي باعتمادها على الحلول المستدامة وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وتبنت توجهات مستقبلية تركز على السياحة المسؤولة والاستدامة وترسيخ هذه الثقافة لدى كافة شركائها وزوارها.ومن ابرز الانشطة البيئية التي تعمل أيلة على مواصلة جهودها البيئية مع شركائها لا سيما اتفاقية إدامة وأيلة لإعادة تدوير النفايات العضوية من شركة واحة أيلة والذي يأتي هذا التعاون كجزء من مشروع دعم الاقتصاد الدائري للتوظيف والإدماج الاجتماعي الذي تنفذه الجمعية في منطقة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تحديث أيلة بالمعلومات الضرورية بشأن النفايات العضوية داخل مرافقها، وتزويدها بالمنتج النهائي من الأسمدة الطبيعية لاستخدامه في تحسين التربة، إضافة إلى مساعدة الشركة في التخلص من مخلفات الأشجار (النفايات الخضراء) بطريقة صديقة للبيئة تساهم في تنمية الاقتصاد الدائري، وتقييم الإمدادات الغذائية، والمخلفات الحيوية والزراعة في المناطق المستهدفة.وحسب دودين ابرمت أيلة مؤخرا اتفاقية مع الجمعية الأردنية لحماية السلاحف البحريّة والبريّة بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على السلاحف البحرية في بحيرات أيلة خاصة التي تصنّف من النوع المهدّد بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، بما يعزز استعادة السلاحف البحريّة على ساحل العقبة بشكل خاص وخليج البحر الأحمر بشكل عام، خاصة وأن أيلة تستضيف ثلاث سلاحف بحرية لحمايتها والحفاظ عليها داخل بحيراتها، كجزء من نظامها البيئي، والتي ستكون نقطة انطلاق لخروج هذه السلاحف إلى خليج البحر الأحمر، لما تتميز به من تشابه في الخصائص مع البحر واحتوائها على 75 % من التنوع الحيوي البحري، بالإضافة إلى توفر الشواطئ الرملية البيئية مما يوفر بيئة مناسبة لنمو وتعشيش السلاحف البحريّة.وفيما يتعلق بالطيور فمنذ 9 سنوات تنفذ أيلة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة- مرصد طيور العقبة- برنامج مراقبة أنواع الطيور التي تمر في أيلة خلال مواسم الهجرة، والذي يتم تنفيذه سنويا وانتج عن تسجيل ما يزيد على 100 نوع من الطيور البعض منها كان من الأنواع المهددة على الصعيد المحلي والدولي.وقال دودين إن 3 مرافق داخل أيلة حصلت على العلم البيئي الازرق لمدة 6 سنوات متتالية، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحافظة على بيئة خالية من التلوث ورفيقة بالصحة العامة وتطبيقها لبرامج للتوعية البيئية ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، حيث يعد العلم الأزرق أحد البرامج التعليمية البيئية التابعة للمؤسسة العالمية للتعليم البيئي، ويمثلها في الأردن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية التي تمنح هذه الشهادة للشواطئ ومناطق اصطفاف القوارب المشاركة المطبقة للمعايير الدولية تحت أربعة عناوين رئيسة، وهي: المعلومات والتعليم البيئي، الإدارة البيئية، السلامة العامة والخدمات، بالإضافة إلى نوعية المياه، الى جانب حصول مطعم سيليكا في أيلة على المفتاح الأخضر وذلك لالتزامه بالقواعد البيئية الخاصة بالصحة العامة والسياحة المستدامة، ليكون بذلك أول مطعم في الأردن وفي الشرق الأوسط يحصل على هذه العلامة.وفيما يخص مشاريع الطاقة الخضراء، بين دودين انه تمت مواكبة النهج العالمي في الاعتماد على الطاقة الخضراء بإطلاق مشروع الطاقة الشمسية بقدرة توليدية 8 ميغاواط الذي يوفر الطاقة الكافية لجريان المياه في المسطحات المائية وتلبية احتياجات الري لملعب الجولف إضافة إلى تزويد أنظمة التبريد باحتياجاتها بسعة 3.2 ميغاواط، وتمتد الواح الخلايا الشمسية فوق قنوات تصريف مياه الامطار عند أطراف المشروع وتوفر الطاقة النظيفة للمشاريع الجديدة، كما يتم الحد من استهلاك الماء والكهرباء في جميع أنحاء المشروع، من الصنابير الموفرة للمياه إلى الإضاءة الكاشفة للحركة والإضاءة الموفرة للطاقة.وبإبرامها شراكة نوعية مع شركة "هوب أون" تهدف أيلة إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل المبتكرة والصديقة للبيئة داخل مشروعها، حيث تأتي الشراكة تطبيقاً للإستراتيجية الرامية للحد من البصمة الكربونية، وبناء مجتمع حضري مستدام وصديق للبيئة وتعزيز النقل الأخضر في العقبة، وعبر هذه الشراكة تسهم أيلة وهوب أون (HopOn) في توفير وسائل النقل الصغيرة مثل السكوتر الذكي، بما يساعد على تغيير نمط تنقل الأشخاص، عبر تقليل استخدام السيارات وتخفيف الانبعاثات الضارة، وتعزيز نمط الحياة الصحي للمستخدمين.كل ذلك، تطلب حجم استثمار ناهز مليار دولار خلال عمر أيلة، التي تركت قيمة مضافة عالية للتنمية الشمولية على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاقتصاد الوطني عموماً، بالتناغم مع استراتيجية مسؤولية اجتماعية ناشطة في قطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالي والتقني، والعمل الإنساني والخيري، والقطاع الصحي والنشاط الرياضي والبيئي والتنمية المستدامة والأنشطة الثقافية.وتتطلع أيلة وهي تخطو صوب عام جديد في عقدها الثالث إلى تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية وتضع بصمتها الإيجابية في حياة قاطنيها ومرتاديها ومجتمعها المحلي، وأن تسهم بإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفاه المجتمع.