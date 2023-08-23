الخميس 24 آب 2023
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أيلة تجدد تعاونها مع مركز الإسعاف الجوي الأردني

أيلة تجدد تعاونها مع مركز الإسعاف الجوي الأردني
أيلة تجدد تعاونها مع مركز الإسعاف الجوي الأردني
العقبة- جدّدت شركة واحة أيلة للتطوير مؤخراً اتفاقية الشراكة مع مركز الإسعاف الجوي الأردني للسنة الخامسة على التوالي.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين أيلة ومركز الإسعاف الجوي إلى توفير الإسعاف الجوي والخدمات الطبية الطارئة للعاملين في أيلة والقاطنين فيها، ونقل الحالات التي تستدعي ذلك إلى عدة مراكز ومستشفيات أردنية، والاستفادة من البنى التحتية والتقنيات الحديثة المتوفرة لدى المركز لتوفير مظلة رعاية متكاملة في أيلة وبما يتماشى مع قيمها التي تضع سكانها والعاملين فيها في مقدمة الأولويات.اضافة اعلان

ووقع اتفاقية الشراكة المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، والمدير التنفيذي لمركز الإسعاف الجوي الأردني العقيد الركن الطيار أحمد مروان وتار.

وقال دودين: "شراكتنا مستمرة مع مركز الإسعاف الجوي منذ سنوات طويلة، وهو ما يوفر لنا نقلة نوعية في الخدمات نظراً للكفاءات المميزة المتوفرة لدى المركز، ومن جانبنا نعتبر هذه الشراكة حجر زاوية في نشاطاتنا إذ نقدم المساندة اللازمة في الخدمات من قبلنا لرواد أيلة وأسرتها، وحرصنا على سبل رعايتهم وراحتهم".

بدوره، أكد وتار، أن الشراكة الممتدة بين الجانبين تعبر عن جودة الخدمات التي يوفرها المركز وإيمان شركة واحة أيلة للتطوير وهي إحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى، بالأهداف والرسالة التي يقوم عليها المركز؛ وذلك نظراً لما يوفره من إمكانات لرعاية الحالات الطبية الطارئة التي تقوم عليها كوادر محترفة ومتخصصة.

وبموجب الاتفاقية، يتولى مركز الإسعاف الجوي تأمين خدمات الإسعاف ونقل المصابين جواً إلى المراكز الطبية المتخصصة في المملكة، ما يستكمل منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي توفرها أيلة للسكان والعاملين فيها.

وتواصل أيلة مد جسور التعاون البناء مع المؤسسات الوطنية لتحقيق تكامل الأداء بين مختلف القطاعات وبما يخدم الاقتصاد الوطني وبخاصة القطاع السياحي.
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