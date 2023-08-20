أيلة ترفد القطاع الرياضي بمجموعة من المنشآت للألعاب الفردية والجماعية

أحمد الرواشدة

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رسّخت أيلة موقعها على خارطة الرياضة المحلية والعالمية عبر أجندة متكاملة من الأحداث السنوية الكبرى التي تستضيفها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والاستفادة المثلى من البنية التحتية الرياضية رفيعة المستوى التي جرى تدشينها على مدار عقدين من البناء.وأفردت شركة واحة أيلة للتطوير اهتماماً كبيراً بالأنشطة التي تستهدف الشباب، وباتت اليوم منصة لشريحة واسعة من الرياضات المنوعة، بعد أن ضخت استثمارات نوعية وذات قيمة مضافة في المنشآت والأنشطة الرياضية، لإدراكها أهمية هذا القطاع ودوره كعامل جذب سياحي وبناء مجتمع صحي.وحاز النشاط الرياضي على اهتمام واسع في أنشطة شركة واحة أيلة للتطوير من خلال باقة متكاملة من المنشآت الرياضية، ومجموعة منوعة وشاملة من الفعاليات والبطولات التي ترضي شغف الرياضيين والباحثين عن نمط الحياة الصحي. واكتسبت الحركة الرياضية زخماً أقوى مع اطلاق نادي أيلة للجولف من تصميم المصمم الأسطوري غريغ نورمان، وهو الأول من نوعة في المملكة ويتميز بملعب للبطولات من 18 حفرة (بار 72) بالإضافة إلى ملعب أكاديمية مضاء بـ9 حفر (بار 27) على مساحة 800 ألف متر مربع.هذا النادي العالمي ساهم في تنظيم واستقطاب الأردن لعشرات البطولات والجولات المحلية والعالمية ومن بينها بطولة الأردن الدولية المختلطة للجولف وهي أول بطولة مختلطة للرجال والسيدات في العالم فضلاً عن بطولة "الرحلة إلى الأردن" منافسات جولة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا تور للجولف".اهتمامات أيلة الرياضية لم تعد حصراً على الجولف، بل امتدت إلى منشآت وأنشطة أخرى مثل مرافق ومسارات رياضات الدراجات الهوائية والركض، وممارسة الرياضات البحرية والسباحة والتي أهّلت أيلة لتنظيم بطولات "الترايثلون" و"الديثلون" عالمية المستوى وفي مقدمتها، بطولة أيلة كأس آسيا للترايثلون ASTC.بالنسبة للرياضات الأكثر شعبية في الأردن والمنطقة، فقد لاقت اهتماماً واسعاً من أيلة التي تشغل ملاعب خارجية رائدة وعلى سوية عالية لرياضات التنس في ملاعب للمبتدئين والمحترفين وملعبين Paddle Tennis، وكرة السلة، وكرة القدم؛ سواء الاعتيادي لفريقين من 11 لاعب، والخماسي على ملعب العشب الطبيعي، وملعب العشب الصناعي، إضافة إلى مرافق خاصة كغرف الملابس ومؤهلة تماماً لأغراض المعسكرات التدريبية أو البطولات الرسمية.ووفرت أيلة الفرصة لتجربة مستوى جديد من الإثارة خلال ممارسة الرياضات المائية بتدشين أول حديقة للتزلج على الماء Ayla Wake Park تحتوي على مضمار كوابل سحب ميكانيكية بطول 442 متراً.وللفئات السنيّة من الأطفال والمراهقين والبالغين أطلقت أيلة مضمار رايز، للحبال المرتفعة، المكان الأنسب للتدريب الرياضي وتنمية حس المغامرة والمنافسة على حد سواء، مع رياضة التسلق والغولف المصغر والانزلاق على الحبل والقفز.ولتعزيز الممارسات الرياضية في الحياة اليومية، توفر أيلة عبر شراكة مع HopOn المتخصصة في وسائل النقل الصغيرة، تجهيزات رائدة ومستدامة وصحية لخدمات النقل المبتكر داخل أيلة، من خلال نشر السكوترات الكهربائية وذات الثلاث عجلات والدراجات الهوائية والجبلية الكهربائية والدراجات الكهربائية وعربات الجولف، ودراجات الشحن الكهربائية بما يساعد على تغيير نمط تنقل الأشخاص وتخفيف الانبعاثات الضارة.ومؤخراً استكملت أيلة منظومة الخدمات الرياضية رفيعة المستوى مع افتتاح صالة الألعاب الرياضية المعروفة PowerHut لتعزز التجربة الرياضية للسياح في العقبة وتجسيد سعي أيلة لتكريس أسلوب الحياة الصحي.وأخيراً، يوجد تعاون وثيق مع الاتحاد الملكي للرياضات البحرية لإقامة فعاليات وبطولات الاتحاد وبالأخص تلك المتعلقة بالسفن الشراعية ضمن بحيرات أيلة وجعل البحيرات منصة لتدريب الناشئين على المهارات الشراعية بشكل آمن وبعيد عن مخاطر الخليج المفتوح.كل هذه التجهيزات جعلت من ايلة وجهة سياحية رياضية مستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً تدعم الأنشطة الشبابية وتقدم منتجاً متكاملاً للزوار والسياح والفعاليات الرياضية والشبابية والاتحادات وسط مجتمع حيوي وديناميكي في بيئة تتسم بالحداثة وتعزز أسلوب الحياة الرياضي والصحي.