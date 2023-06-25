إطلاق حملة "إيدك معنا نحمي بحرنا" في العقبة

أحمد الرواشدة

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مندوباً عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أطلق مفوض المدينة وشؤون الإقليم عبدالله النجادات حملة نظافة مكثفة لجوف البحر تحت شعار "إيدك معنا نحمي بحرنا" في مناطق الشاطئ الأوسط على مدار يومي 25-26 حزيران/ يونيو الحالي من خلال محمية العقبة البحرية وبالتعاون مع القوة البحرية الملكية والدفاع المدني وجمعية العقبة الغوص.جاء ذلك بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة ومدراء الأجهزة الأمنية.وأكد مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات أهمية هذه الحملة التي شاركت فيها فرق الغوص في محمية العقبة البحرية والقوة البحرية الملكية والدفاع المدني وجمعية العقبة للغوص ومراكز غوص ومتطوعون، إذ تهدف الحملة إلى تنظيف الشاطئ الأوسط من الملوثات البيئية ومخلفات الزوار لإظهارها بالوجه الحضاري والسياحي الحقيقي لعروس البحر الأحمر مدينة العقبة وتوفير بيئة نظيفة للسياح المحليين والأجانب وبخاصة هواة الغوص الذين يؤمّون مدينة العقبة لهذه الغاية.وأضاف أن الحملة تعمل على تنظيف جوف البحر قبل عطلة عيد الأضحى المبارك ومصحوبة برسائل ومنشورات توعوية لزوار المدينة حول أضرار النفايات على البيئة البحرية وتذكير الزوار بالخطورة البيئية على الأحياء البحرية والمرجان، وأن إلقاء النفايات على الشواطئ سيُخضع المخالفين للمساءلة القانونية حسب قانون حماية البيئة البحرية.بدوره، قال الزوايدة إن المشاركين استطاعوا جمع كميات كبيرة من جوف البحر من النفايات البلاستيكية وغيرها، مؤكداً أن سلطة العقبة مستمرة بحملاتها التوعوية بالإضافة إلى حملات تنظيف جوف البحر في كافة المواقع المختلفة وهو هدف سامٍ للحفاظ على شواطئ وخليج العقبة نظيفة خالية من الملوثات وحماية الحياة البحرية والشعب المرجانية التي تمتاز بها مياه البحر الأحمر وتجذب السياح من كل أرجاء العالم.وعبّر الغطاسون المشاركون في الحملة عن اعتزازهم وفخرهم بالمشاركة في هذه الحملة التي تؤكد وعي وانتماء المواطن الأردني إلى وطنه، مؤكدين أنهم سيشاركون في كافة الحملات التي يتم تنظيمها على شاطئ خليج العقبة للحفاظ على شواطئها نظيفة تستقبل كل الزوار من المواطنين والأجانب من مختلف دول العالم.