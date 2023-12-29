إعلان هام بخصوص تطبيق تعليمات تنظيم الصيد

أحمد الرواشدة

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عقد في سلطة العقبة الخميس اجتماعا مع رؤساء جمعيات الصيد بالعقبة بحضور مفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع جمعيات الصيادين الاحترافي والترفيهي في الحفاظ على الثروة السمّكية في خليج العقبة وزيادة تكاثرها وبما ينعكس على استدامة المخزون السمّكي والحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية الفريدة فيه واستناداً لتعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها.حيث تم التوافق والإجماع من قبل جميع الأطراف على ما يلي:تعلن السلطة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله ( الاحترافي والترفيهي ) وذلك ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق 1/1/2024 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 حيث يستهدف الإيقاف والمنع لصيّد أنواع الأسماك المتوطنّة والتي تعتبر فترة المنع المحددة بالنسبة لهذه الأنواع من الأسماك علمياً وبيئياً من أهم الفترات في دورة حياتها لوضع البيوض والتكاثر .وتنفيذاً لهذا التوجه الهام تهيب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بجميع الأخوة من ممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي بالتعاون معها في الالتزام بما يلي:1- يمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواءً من المياه الشاطئية أو العميقة وفي كل المواقع التي يسمح الصيد فيها.2- يسمح للصيادين المرخصين ( محترف ومرخص ) وقوارب النزهة ( الصيد الترفيهي ) بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة وهي : أسماك التونا بأنواعها ( القمبرون ، الفتل ، الشكان ) وأسماك الفرس وذلك بموجب البند ( 9) من المادة رقم ( 1 ) من الملحق (1/أ ) .3- يمنع ممارسة الصيد اطلاقاً من قبل القوارب السياحية وذات القاع الزجاجي .4- يمنع الصيد إطلاقا" من قبل الهواة والزوار عن طريق الشاطئ في كافة المواقع ، وضمن حدود محمية العقبة البحرية .5- يمنع حمل الأفخاخ المعدنية ( السخاوي ) والشباك الخيشومية ( الشوارات ) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي ، ويسمح فقط بحمل الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم ، بالاضافة للخيوط والسنانير .6- ستقوم السلطة بصرف تعويضات مالية للصياد المحترف والمرخص أصولياً مقابل عدم الصيد والإبحار نهائياً طيلة الفترة المحددة بإيقاف الصيد ( من صباح يوم الإثنين الموافق 1/1/2024 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 ).7- وبموجب هذه التعليمات التي تسعى السلطة من خلالها بالالتزام حماية الثروة السمكيّة واستدامتها ومن خلال تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بتنظيم قطاع الصيد؛ فأنها تؤكد على انها ستقوم بإجراء ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية من عقوبات قانونية بحق كل من يخالف هذه التعليمات وحجز القارب المخالف لمدة شهر من تاريخ المخالفة ومنعه من الإبحار .كما وتؤكد سلطة منطقة العقبة ضرورة التعاون معها في تنفيذ هذا القرار من قبل كافة الأخوة المواطنين وممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي ما سينعكس إيجاباً على قطاع الصيد في العقبة وذلك بما سيوفره من كميات مناسبة للصيد خلال الأشهر القادمة ، بإذن الله - .و سيعزز هذا القرار من استدامة الأنظمة البيئية البحرية الفريدة بتنوعها الحيوي في خليج العقبة وفي محمية العقبة البحرية التي تأسست بموجب التوجيهات الملكية السامية في 8/12/2020 حفاظاً على البيئة البحرية في وطننا الغالي. مقدرين لشركائنا في قطاع الصيد الاحترافي والترفيهي من الصيادين والجمعيات حرصهم واهتمامهم الدائم بالتعاون معنا بالحفاظ على بيئتنا البحرية في خليج العقبة .وتوضيحاً لما ورد أعلاه من إجراءات لإيقاف الصيد في الفترة التي حددت بموجب تعليمات تنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها، ستقوم السلطة بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع عبر وسائل الإعلام المختلفة من القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وستكون هناك حلقة خاصة ستبث عبر أثير إذاعة صوت العقبة خلال الأسبوع القادم بمشاركة رؤساء جمعيات قطاع الصيد في العقبة و مدير محمية العقبة البحرية ورئيس قسم المتابعة والتنفيذ .