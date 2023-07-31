إنقاذ سلحفاة علقت في قناة مياه التبريد بالعقبة (صور)

أحمد الرواشدة

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في إطار جهود محطة العلوم البحرية -الجامعة الأردنية فرع العقبة و كجزء من رسالتها السامية في المحافظة على النظام الحيوي البحري والكائنات البحرية، قامت كوادر المحطة من الغطاسين بإنقاذ سلحفاة كانت عالقة في قناة مياه التبريد في المنطقة الصناعية الجنوبية وان لم يتم إنقاذها فسيؤدي ذلك الى نفوقها.حيث تلقت محطة العلوم البحرية اتصالاً عصر يوم الخميس الموافق ٢٧-٧-٢٠٢٣ بهذا الخصوص و تم تشكيل فريق من ٣ غطاسين و تم انتشال السلحفاة من القناة حوالي الساعة السادسة مساءً وهي بحالة جيدة و تم إحضارها الى محطة العلوم البحرية لتستقر حالتها لحين إعادتها الى البحر.حيث قام غطاسي المحطة: السيد طارق السلمان مسئول وحدة الغطس، السيد مرسي ابو عبدالله، السيد راجي الخوجة، وبتوجيهات من الدكتور غالب عباسي رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة و الدكتور علي السوالمه مدير محطة العلوم البحرية، بالنزول الى القناة بواسطة ونش و انتشال السلحفاة.الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي يقوم بها كادر المحطة بإنقاذ سلاحف من نفس قناة التبريد حيث تم في عام ٢٠٢٠ إنقاد سلحفاتين و تم إعادتها الى البحرمن جهته صرح الدكتور علي السوالمه مدير محطة العلوم البحرية بان المحطة لا تألوا جهداً الا وتبذله في سبيل حماية الحياة البحرية في خليج العقبة سواء من خلال الدراسات والاستشارات التي تقدمها للمؤسسات أو من خلال المشاركة في الحملات التي تستهدف تنظيف جوف البحر.و اكد الأستاذ الدكتور غالب عباسي رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة على أهمية الدور البحثي للمحطة و الدور الأكاديمي لكلية العلوم الأساسية والبحرية في ضمان حماية النظام الحيوي البحري في خليج العقبة من خلال توظيف الخبرات وتوفير الكفاءات التي تساهم بشكل أساسي في المحافظة على البيئة البحرية.