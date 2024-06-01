 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إنقاذ مركب سياحي تعرض للغرق في خليج العقبة

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مركب سياحي تعرض للغرق في خليج العقبة

تمكنت زوارق القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم السبت، من اخلاء وانقاذ مركب سياحي تعرض للغرق أثناء إبحاره في خليج العقبة.


وتم تحريك زوارق الدورية والإسعاف والسلامة العامة فور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ، وإخلاء المركب من الطاقم والحيلولة دون غرقه ووقوع أي إصابة، ما عكس مستوى المهنية والاحترافية العالية التي تتمتع بها مرتبات القوة البحرية والزوارق الملكية.

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يشار إلى أن وحدة خفر السواحل إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية التي تم إنشاؤها مؤخراً تقوم بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف وانفاذ القوانين البحرية وحماية البيئة البحرية والمنشآت السياحية والصناعية في خليج العقبة والبحر الميت وعلى مدار الساعة.

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