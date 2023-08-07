اتفاقية بين شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ومؤسسة الحسين للسرطان

أحمد الرواشدة

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العقبة - وقعت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ومؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية برنامج "التسمية" و تمويل إنشاء غرفة للعلاج الكيماوي في مركز الحسين للسرطان الذي يتم إنشاؤه في مدينة العقبة.ووقع الاتفاقية مدير عام شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الكابتن دريك وينن ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش.وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بتمويل إنشاء غرفة للعلاج الكيماوي في مركز الحسين للسرطان الذي يتم إنشاؤه في مدينة العقبة لتقديم الرعاية الطبية لمرضى السرطان في منطقة الجنوب، والمتوقع افتتاحه خلال الربع الأخير من العام 2024.يذكر ان شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية تقوم على مساندة وخدمة المجتمع المحلي بشكل مستمر، حيث أن المسؤولية المجتمعية تعتبر من أولويات الشركة، لإيمانها بأهمية التشبيك بين القطاع الخاص والمجتمع المحلي.