اتفاقية لدعم طلبة جامعة العقبة للعلوم الطبية غير المقتدرين ماديا

أحمد الرواشدة

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وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم وجامعة العقبة للعلوم الطبية مذكرة تعاون بهدف دعم طلبة الجامعة المتفوقين دراسيا غير المقتدرين ماديا وفق الآلية والمعايير المعتمدة في الجمعية، لتمكينهم من متابعة ومواصلة دراستهم الجامعية.وتناولت المذكرة التي وقعها رئيس اللجنة الإدارية لفرع الصندوق في العقبة عماد عمرو ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حياصات دعم طلبة الجامعة من خلال تقديم الصندوق منح دراسية كاملة وجزئية لمجموعة من الطلبة، وتقدم الجامعة خصومات إضافية لطلبة تخصصي الطب البشري وطب الأسنان.وقدم عمرو إيجازاً عن صندوق حياة للتعليم ومسيرته في محافظة العقبة والشريحة المستفيدة منه، وكيفية التقدم للاستفادة منه وطرق تمويله، مبينا أن الصندوق افتتح فرعه في العقبة في بدايات العام 2022 لتوسيع شريحة المستفيدين من محافظات الجنوب وتسهيل وصولهم لخدمات الصندوق المختلفة، مؤكداً أن هذا التعاون مع جامعة العقبة للعلوم الطبية جاء لمواءمة أهدافها مع أهداف الصندوق في مشروع مستقبل طبيبب الذي أطلقه الصندوق أيماناً منه بضرورة تكافؤ الفرص بين أبناء المجمتع الواحد ورغبة في اعطاء المحتاجين حقهم في التعليم، والذي استفاد منه 219 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن ما يميز هذا التعاون هو الدعم المشترك للشباب الأردني على مقاعد الدراسة في الجامعات.من جهته بين الدكتور أحمد حياصات بأن هذا العمل هو إنساني يخدم طلب العلم والمعرفة ويساهم في توفير كوادر طبية أردنية مهيئة في جنوب الأردن، مؤكدا ان الشراكة مع الصندوق هي حقيقية ومثمرة وتترجم الأهداف السامية التي تسعى لها الجامعة، مشيداً بجهود الصندوق في إيجاد شراكات مع مختلف القطاعات بالمملكة لدعم حق التعليم للطلبة المتفوقين غير المقتدرين مادياً في الجامعات وتمكينهم في أخذ فرصهم وحقهم بسوق العمل.يذكر بأن جامعة العقبة للعلوم الطبية انطلقت في تشرين الأول 2022، مدينة العقبة، الأردن. وهي جامعة طبية بحثية مكرسة للتعليم والبحث العلمي، ومنفتحة على المجتمعات المحلية والعالمية. وهي الجامعة الطبية الخاصة الوحيدة في جنوب الاردن والتي تضم كليتان فقط هما كلية الطب وكلية طب الأسنان. وستفتتح مستشفى جامعة العقبة للعلوم الطبية كصرح طبي متطور يخدم كل من الطلاب الجامعيين في كلية الطب والباحثين والتدريب السريري في إجراء البحوث من خلال المشاركة في الممارسات الطبية عالية الجودة الموجهة في المقام الأول نحو مصلحة مرضانا.والجدير بالذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم من الجمعيات المتخصصة بدعم التعليم الجامعي والمهني والتي تأسست عام 2009 وتتعامل بشفافية تامة مع كل الطلبات التي تقدم له ويستفيد من مبادراته ومشاريعه الطلبة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن، وقدمت حتى نهاية شهر 7 من عام 2023 دعمًا يزيد على 8 مليون و191 ألف دولار لطلبتها الجامعيين، و 27099 ساعة تدريبيّة في العديد من المجالات والاختصاصات، و51909 ساعة خدمة مجتمعيّة عامة.