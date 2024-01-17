الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اجتماع يبحث تحسين الإجراءات الجمركية في العقبة

اجتماع يبحث تحسين الإجراءات الجمركية في العقبة
اجتماع يبحث تحسين الإجراءات الجمركية في العقبة
العقبة- اجتمع رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز مع فريق دائرة الجمارك في العقبة والمعنييّن في السلطة، ضمن جهود سلطة العقبة الخاصة لتذليل العقبات أمام الأعمال والاستثمار وتعزيز الأداء الاقتصادي.اضافة اعلان

وبحث الطرفان تسريع الإجراءات المتعلقة بالمناولة وتسهيل حركة الشحن والبضائع في الاتجاهين، وتقديم الخدمات الجمركية ضمن المرحلة الثانية من إعادة هندسة الإجراءات في سلطة العقبة وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في منطقة العقبة ومراجعة وتحسين الإجراءات الجمركية التي تأتي استجابةً للتحديّات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية، مدعومةً بالتركيز على تحسين إجراءات وإدارة التخزين لتحقيق تنافسية مستدامة.

وتضمن البحث الجهود المبذولة لتقديم دراسةٍ حول موضوع التخزين وجعل منطقة العقبة مركزًا لوجستيًا، إضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات الجمركية، إذ تهدف تلك الجهود إلى توحيد وتبسيط إجراءات التصدير والتخزين لتقليل الوقت وتكاليف التشغيل، ما يساهم في تعزيز البيّئة الاستثمارية وتفعيل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال التعاون الفعّال بين الجهات المعنية لضمان استمرارية حركة البضائع وتخفيف التأثيرات السلبيّة لأزمة مضيق باب المندب على النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة.

في سياق آخر، أعلن الفريق المشترك الانتهاء من الترتيبات النهائية لإطلاق برنامج القائمة الذهبيّة للمؤسسات المسجلة، الذي يوفر مزايا وحوافز لتعزيز الالتزام ورفع الأداء الاقتصادي، إذ تمت مراجعة الترتيبات للرخص والموافقات لتحسين تخليص البضائع مسبقًا مع الدوائر الرقابيّة المختلفة سعياً لاختزال الوقت ومكوث البضائع وخفض التكاليف، فيما تم التأكيد أيضا على أهمّية تثبيت أجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية، مع التركيز على وضع خطة طوارئ للتعامل مع انتهاء الأزمة وتشمل زيادة سِعة ميناء الحاويات، والمعاينة الأرضية في الميناء، ودوام ساحة 4، لتخفيض نسب الاستهداف.

كما تمت الإشارة إلى الاستعدادات النهائية لمركز الصادرات في منطقة وادي اليتم الذي سيساهم في تسهيل إجراءات الصادرات الوطنية عبر موانئ العقبة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه البرامج الحيوية في المرحلة المقبلة، فضلاً عن استعراض التحديات الراهنة التي تواجه حركة البضائع نتيجةً لأزمة مضيق باب المندب، وكذلك الترتيبات والاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة.
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