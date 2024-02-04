الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام الجولة الأولى من بطولتي Medal Eclectic و Ayla Junior League على ملاعب أيلة

اختتام الجولة الأولى من بطولتي Medal Eclectic و Ayla Junior League على ملاعب أيلة
اختتام الجولة الأولى من بطولتي Medal Eclectic و Ayla Junior League على ملاعب أيلة
العقبة- اختتمت فعاليات الجولة الأولى من بطولتي Medal Eclectic و Ayla Junior League على ملاعب أيلة و التي أقيمت على ملاعب نادي أيلة للجولف بتنظيم من شركة واحة أيلة وبمشاركة محلية ودولية واسعة.اضافة اعلان
من  هواة اللعبة من الأردن والمملكة المتحدة بالإضافة إلى اسكتلندا وفنلندا وكوريا الجنوبية  وتايلندا وروسيا واسبانيا وأمريكا  و أعضاء نادي أيلة للجولف وعدد من اللاعبين القادمين من مدينة نيوم السعودية بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الأردنيين .
وشارك في الجولة الأولى45  لاعباً على ملعب أيلة المكون من 18 حفرة و72 ضربة، حيث.
وأعرب المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن سعادته باختتام  موسم فعاليات الجولف في أيلة للعام 2024 حيث تمهد الجولة الأولى من بطولة   10  جولات أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد القوي للبطولات السنوية الكبرى، واحتضان فعاليات عالمية بمستوى رفيع يتيح للاعبين الأردنيين الانخراط في منافسات ترفع من مستوى الرياضة على المستوى الوطني.
واعتبر المهندس دودين أن مثل هذه الفعاليات الرياضية ترمي إلى تعزيز حضور منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمحطة رئيسة للفعاليات الكبرى وبما يسهم في تنشيط السياحة والترويج لإمكاناتها، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه أيلة في نشاطات التسويق السياحي الرياضي واتباع أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الفعاليات الكبرى.
من جانبه، قال مدير محترفي الجولف JASON VERMEULEN إن تنظيم هذه النسخة من البطولة  بجولاتها  على مدار العام الحالي، جاء بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى خلال العام الماضي.
وتحظى البطولة باهتمام واسع من قبل المشاركين لدورها في بناء وتطوير قدرات المشاركين للانخراط أيضاً في جولات الجولف المقبلة والتي تنظمها أيلة أو في المشاركات الخارجية.
وكانت كوادر أيلة قد أنهت تحضيراتها لمواقع اللعب الرئيسية بما يتيح منافسة رفيعة المستوى سواء من حيث حالة الملعب والأرضية أو من حيث تجهيز خدمات مرافق عالية المستوى في مختلف الجوانب.
وتوفر أيلة منظومة متكاملة لرياضة الجولف على مستوى عالمي مرموق تضم ملعب أيلة من 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي غريغ نورمان، وأكاديمية متخصصة توفر مستلزمات التدريب والتعليم مع ملعب 9 حفر.
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