الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة

اختتام بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023

اختتام بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023
اختتام بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023
اختتمت مساء أمس منافسات  بطولة الشباب  لخماسيات كرة القدم في محافظة العقبة، والتي تنظمها وزارة الشباب ضمن فعاليات صيف الأردن ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٤ فريق و ٣٠٠ لاعب ومدرب وإداري بواقع ٢٣ مباراة ضمن الدور الأول والثاني. اضافة اعلان
 وتوج فريق البلدية القويرة بطل لواء القويرة  بكأس البطولة بعد حصوله على المركز الأول بتفوقه على نظيره فريق العقباوية بطل قصبة العقبة  بنتيجة (٢-٠).
وحضر الختام  محافظ العقبة خالد حجاج و مدير شباب العقبة د مخلد المجالي ومدير مدينة الأمير حمزة أحمد الحسن  وعدد من الجهات الأمنية والمجتمعية والفعاليات الشبابية في المحافظة ، 
وقال الحجاج خلال كلمة وجهها للفرق المشاركة أن توجه واهتمام وزارة الشباب  لتطوير الحركة الرياضية وتنمية قدرات الشباب وتشجيع الانشطة الرياضية والطلابية، يعتبر ميزة وسابقة تشكر عليها  ، مؤكدا على دور ممارسة الرياضة في تعزيز روح المحبة والتعاون والتنافس  لدى الفرق الرياضية.
وأكد المجالي على النتائج الإيجابية لتنظيم مثل  هذه البطولات من صقل وتنمية لمهارات الشباب الرياضية ،مشيرا إلى  المشاركة الشبابية الملفته في البطولة هذا العام  والحضور الجماهيري المتميز، مما  يدل  على  نجاح وزارة الشباب في تنظيم الفعاليات على إمتداد الوطن ، مثمنا بدوره  الجهود المبذولة من قبل كافة الفرق المشاركة، والكوادر الفنية والإدارية .

وفي ختام فعاليات البطولة وزعت الميداليات والجوائز والهدايا على الفرق الفائزة وعلى حكام المباريات.
WhatsApp Image 2023-08-19 at 4.25.15 PM

حملات رقابية مكثفة على المواد الغذائية تحت الشمس في العقبة 19 آب 2023

جانب من مدينة وميناء العقبة-(الغد)

"العقبة الرقمية".. نقطة ربط للتقنية العالمية توطن صناعة تكنولوجيا المعلومات 17 آب 2023

إخماد حريق شب في مستودعين بالعقبة

إخماد حريق شب في مستودعين بالعقبة 16 آب 2023

1692030981584969300

بعد حملات رقابية وتوعوية.. %20 تراجع المخالفات البيئية بشواطئ العقبة 14 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دانيال الظاهر يفوز بلقب دوري أيلة الشهري للجولف

دانيال الظاهر يفوز بلقب دوري أيلة الشهري للجولف

29 آب 2023
أيلة تطلق حملتها السنوية "العودة إلى المدارس" تتضمن 4 برامج نوعية

أيلة تطلق حملتها السنوية "العودة إلى المدارس" تتضمن 4 برامج نوعية

26 آب 2023
أيلة تجدد تعاونها مع مركز الإسعاف الجوي الأردني

أيلة تجدد تعاونها مع مركز الإسعاف الجوي الأردني

23 آب 2023
بدء انطلاق التعاون المشترك بين سلطة العقبة ووزارة التربية والتعليم

اتفاقية بين "العقبة الخاصة" والتربية لنقل طلبة مجمع مدارس الأردن

22 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-20 at 3.17.38 PM

نفي وجود جرثومة في مياه العقبة

20 آب 2023
أيلة ترفد القطاع الرياضي بمجموعة من المنشآت للألعاب الفردية والجماعية

أيلة ترفد القطاع الرياضي بمجموعة من المنشآت للألعاب الفردية والجماعية

20 آب 2023
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ14 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 