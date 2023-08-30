اختتام بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023

أحمد الرواشدة

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اختتمت مساء أمس منافسات بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم في محافظة العقبة، والتي تنظمها وزارة الشباب ضمن فعاليات صيف الأردن ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٤ فريق و ٣٠٠ لاعب ومدرب وإداري بواقع ٢٣ مباراة ضمن الدور الأول والثاني.وتوج فريق البلدية القويرة بطل لواء القويرة بكأس البطولة بعد حصوله على المركز الأول بتفوقه على نظيره فريق العقباوية بطل قصبة العقبة بنتيجة (٢-٠).وحضر الختام محافظ العقبة خالد حجاج و مدير شباب العقبة د مخلد المجالي ومدير مدينة الأمير حمزة أحمد الحسن وعدد من الجهات الأمنية والمجتمعية والفعاليات الشبابية في المحافظة ،وقال الحجاج خلال كلمة وجهها للفرق المشاركة أن توجه واهتمام وزارة الشباب لتطوير الحركة الرياضية وتنمية قدرات الشباب وتشجيع الانشطة الرياضية والطلابية، يعتبر ميزة وسابقة تشكر عليها ، مؤكدا على دور ممارسة الرياضة في تعزيز روح المحبة والتعاون والتنافس لدى الفرق الرياضية.وأكد المجالي على النتائج الإيجابية لتنظيم مثل هذه البطولات من صقل وتنمية لمهارات الشباب الرياضية ،مشيرا إلى المشاركة الشبابية الملفته في البطولة هذا العام والحضور الجماهيري المتميز، مما يدل على نجاح وزارة الشباب في تنظيم الفعاليات على إمتداد الوطن ، مثمنا بدوره الجهود المبذولة من قبل كافة الفرق المشاركة، والكوادر الفنية والإدارية .وفي ختام فعاليات البطولة وزعت الميداليات والجوائز والهدايا على الفرق الفائزة وعلى حكام المباريات.