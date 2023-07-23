اختتام بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف

واشتملت البطولة على 5 فئات عمرية ولجميع المسافات للسباحة الفردي والزوجي مونو، بهدف اختيار عناصر المنتخبات الوطنية لسباحة الزعانف للعام 2023، وقد سبقها بطولة تنشيطية في شهر اذار الماضي من العام الحالي وكذلك بطولة تنشيطية اخرى في شهر تشرين اول المقبل.
واستمرت البطولة على مدار يومين على مسبح نادي الامير حمزه بحضور ذوي اللاعبيين وبدعم ورعاية من قبل شركة واحة ايله للتطوير لايمانها بتطوير والاهتمام بالرياضية البحرية والتي تعمل على تتبع تلك النشاطات وتوفير ما يليق بحضورها الوطني والعالمي.
وتأتي رعاية أيلة للبطولة ضمن الشراكة الممتدة مع الاتحاد الملكي للرياضات البحرية التي تعنى بتطوير مهارات وقدرات مختلف المراحل السنية لتمثيل الأردن في البطولات الخارجية، وسعي كلا الجانبين لنشر رياضة السباحة لدى الشباب وتشجيعهم على ممارستها للوصول إلى مستويات احتراف متقدمة.
وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين على أهمية التعاون البنّاء بين أيلة والاتحاد الملكي للرياضات البحرية، والدور الذي تقوم به أيلة لمساندة جهود الاتحاد في تطوير الرياضات البحرية على مستوى المملكة والمساهمة في بناء قاعدة واسعة وقوية من الرياضيين الأردنيين، مؤكدا ان الدور الذي يقوم به الاتحاد في التحضير والتدريب والمشاركة بالبطولات المحلية والخارجية حجر الزاوية في تشكيل منتخبات وطنية قادرة على تحقيق الإنجاز والمنافسة والنجاح، ومن جانبها لن تدخر أيلة جهداً في سبيل توفير الرعاية اللازمة والدعم لهذه الجهود.
وتعدّ بطولة المملكة التنشيطية لسباحة الزعانف، محور رئيسي في نشاطات الاتحاد لهذا العام عبر برنامج تدريبي متكامل للفرق الوطنية بهدف تطوير الخبرات والبدء بجولات تدريبية مكثفة ومعسكرات ومشاركات خارجية ومحلية.
وبين رئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية محمد المغربي ان البطولة تنشيطية بهدف اختيار عناصر المنتخب الوطني لسباحة الزعانف مثمنا الدعم الواسع والموصول الذي تقدمه شركة واحة أيلة للتطوير للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي الأردني، وبشكل خاص في العقبة لزيادة كفاءة أبطال المنتخبات وتمثيل الأردن في المحافل الدولية.
يشار إلى أن شركة واحة أيلة للتطوير تواصل نهج دعم القطاع الشبابي والرياضي الأردني ترجمة لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تقوم عليها، حيث خطت أيلة خطوات رائدة في سبيل مد جسور التعاون مع القطاع الرياضي والشبابي الأردني، لتعكس جوهر قيمها القائمة على التنافسية والمثابرة والاستدامة، وإبراز إمكانات الشباب الأردني وتسليط الضوء على قدراتهم.
وتاليا النتائج الفنية للبطولة والتي اقيمت على مدار يومين :
100 متر مونو فئة B اناث
ميار ابو عنزة بزمن 15.06 ثانية
100 متر مونو فئة C اناث
تولين حرازنة بزمن 50.57 ثانية
اريس حماضنة بزمن 59.53 ثانية
فرح ابو شيخة بزمن 1.00.2 دقيقة
100 متر مونو D اناث
كاترين عكروش 1.09.23 دقيقة
سارة ابو شيخة بزمن 1.18.44 دقيقة
100متر مونو اناث فئة E
جوى عبد النور بزمن 1.6.82 دقيقة
لارين القطاونة 1.19.67 دقيقة
ايلين حجازين 1.26.74 دقيقة
400 متر فئةD مونو ذكور
ادم الدقامسة 4.26.53 دقيقة.
كرم الديب بزمن 5.22.45 دقيقة
يامن القطاونة بزمن 5.30.97 دقييقة
400 متر اناث فئة C مزدوج
ورود الطراونة بزمن 4.59.39 دقيقية
رواية ابو حمنه بزمن 5.27.20 دقيقة
بيسان الكيال بزمن 5.41.53 دقيقة
400 متر اناث فئة D مزدوج
نوجه العضايلة 5.03.12 دقيقة
كاترين عكروش بزمن 5.08.37 دقيقة
400 متر اناث فئة E مزدوج
نادين عمار بزمن 5.13.40 دقيقة
لارين قطاونة بزمن 5.21.17 دقيقة
سارة محاسنة بزمن 6.18.10 دقيقة
100 متر مزدوج فئة B ذكور
كرم الدردساوي بزمن 47.84 ثانية
عساف الدباس بزمن 51.63 ثانية
فارس كوكش بزمن 54.15 ثانية
100 متر مزدوج فئة C ذكور
اوس الديب بزمن 49.36 ثانية
يزن الخصة بزمن 53.28 ثانية
محمود ابو عجمية بزمن 54.59 ثانية
100 متر مزدوج فئة D ذكور
فوزي غياصة بزمن 1.00.73 دقيقة
ادم الدقامسة بزمن 1.0074 دقيقة
خالد نزال 1.01.29 دقيقة
100 متر مزدوج فئة E ذكور
محمد نيروخ بزمن 1.03.92 دقيقة
انس ابو عجمية بزمن 1.04.21 دقيقة
ابراهيم قبعية بزمن 1.05.21 دقيقة
100 متر فئة E ذكور
محمد النابلسي 1.04.48 دقيقة
ابراهيم قبعين بزمن 1.08.26 دقيقة
مسلم الطراونة بزمن 1.12.38
100 متر مزدوج فئة C اناث
ورود الطراونة 1.3.55
راوية ابو حمنة 1.8.85 دقيقة
بيسان الكيال بزمن 1.11.65 دقيقة
100 متر فئة D اناث
لجين العضايلة بزمن 1.4.59 دقيقة
كاترين عكروش 1.6.01 دقيقة
سارة ابو شيخة 1.29.08
100 متر مزدوج فئة E اناث
لارين القطاونة بزمن 1.7.99 دقيقة
نادين عمار بزمن 1.8.12 دقيقة
جوى عبد النور بزمن 1.13.49 دقيقة
100 متر مونو فئة A ذكور
محمد الصراوي بزمن 37.55 ثانية
حمزه الدردساوي بزمن 47.05 ثانية
100 متر فئة B ذكور مونو
احمد شعث بزمن 43.56 ثانية
حسين القناص 44.11 ثانية
100 متر مونو فئة C ذكور
راشد ابو سالم بزمن 44.10 ثانية
ادم ابو عنزة بزمن 45.94 ثانية
عبد الله العتوم بزمن 47.39 ثانية
100 متر مونو فئة D ذكور
ادم الدقامسة بزمن 56.03 ثانية
كرم الديب بزمن 1.4.73 دقيقة
يامن القطاونة بزمن 1.7.55 دقيقة
400 متر فئة B ذكور
عساف الدباس بزمن 4.19.81 دقيقة
عبد الرحمن العساسفة بزمن 4.38.25 دقيقة
زيد كوكش بزمن 4.38.62 دقيقة
400 متر ذكور فئة C مزدوج ذكور
اوس الديب بزمن 4.06.16 دقيقة
يزن الخصبا بزمن 4.24.45 دقيقة
فواز العضايلة بزمن 4.40.52 دقيقة
400 متر فئة D مزدوج ذكور
فوزي غياض بزمن 4.54.39 دقيقة
خالد نزال بزمن 5.06.05 دقيقة
يامن القطاونة بزمن 5.34.86 دقيقة
400 متر فئة E مزوج ذكور
كرم غياضة بزمن 5.01.37 دقيقة
انس ابو عجمية 5.01.90 دقيقة
ابراهيم قبعتين بزمن 5.02.06 دقيقة
50 متر تحت الماء فئة C ذكور
راشد ابو سالم بزمن 18.72 ثانية
عبد الله العتوم 18.93 ثانية
قصي صبحا 20.78 ثانية
50 متر فردي فئة C اناث
ورود الطراونة بزمن 28.52 ثانية
رواية ابو عجمية بومن 30.38 ثانية
بيسان الكيال بزمن 23.20 ثانية
50 متر فردي فئة D اناث
كاترين عكروش 29.81 ثانية
ساره ابو شيخة 36.98 ثانية
حنان ابو غوش 44.27 ثانية
50 متر فئة E اناث
لجين العضايلة 28.55 ثانية
نادين عماد بزمن 31.94 ثانية
لارين القطاونة 32.32 ثانية