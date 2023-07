اختتام بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف

احمد الرواشدة

اختتمت على مسبح نادي الامير حمزه بن الحسين في العقبة بطولة المملكة التنشيطية الأولى المفتوحة لسباحة الزعانف التي نظمها الاتحاد الملكي للرياضات البحرية وبدعم ورعاية شركة واحة ايلة للتطوير وبمشاركة 100 سباح يمثلون كافة مراكز واندية السباحة بالمملكة ولجميع الفئات العمرية.واشتملت البطولة على 5 فئات عمرية ولجميع المسافات للسباحة الفردي والزوجي مونو، بهدف اختيار عناصر المنتخبات الوطنية لسباحة الزعانف للعام 2023، وقد سبقها بطولة تنشيطية في شهر اذار الماضي من العام الحالي وكذلك بطولة تنشيطية اخرى في شهر تشرين اول المقبل.واستمرت البطولة على مدار يومين على مسبح نادي الامير حمزه بحضور ذوي اللاعبيين وبدعم ورعاية من قبل شركة واحة ايله للتطوير لايمانها بتطوير والاهتمام بالرياضية البحرية والتي تعمل على تتبع تلك النشاطات وتوفير ما يليق بحضورها الوطني والعالمي.وتأتي رعاية أيلة للبطولة ضمن الشراكة الممتدة مع الاتحاد الملكي للرياضات البحرية التي تعنى بتطوير مهارات وقدرات مختلف المراحل السنية لتمثيل الأردن في البطولات الخارجية، وسعي كلا الجانبين لنشر رياضة السباحة لدى الشباب وتشجيعهم على ممارستها للوصول إلى مستويات احتراف متقدمة.وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين على أهمية التعاون البنّاء بين أيلة والاتحاد الملكي للرياضات البحرية، والدور الذي تقوم به أيلة لمساندة جهود الاتحاد في تطوير الرياضات البحرية على مستوى المملكة والمساهمة في بناء قاعدة واسعة وقوية من الرياضيين الأردنيين، مؤكدا ان الدور الذي يقوم به الاتحاد في التحضير والتدريب والمشاركة بالبطولات المحلية والخارجية حجر الزاوية في تشكيل منتخبات وطنية قادرة على تحقيق الإنجاز والمنافسة والنجاح، ومن جانبها لن تدخر أيلة جهداً في سبيل توفير الرعاية اللازمة والدعم لهذه الجهود.وتعدّ بطولة المملكة التنشيطية لسباحة الزعانف، محور رئيسي في نشاطات الاتحاد لهذا العام عبر برنامج تدريبي متكامل للفرق الوطنية بهدف تطوير الخبرات والبدء بجولات تدريبية مكثفة ومعسكرات ومشاركات خارجية ومحلية.وبين رئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية محمد المغربي ان البطولة تنشيطية بهدف اختيار عناصر المنتخب الوطني لسباحة الزعانف مثمنا الدعم الواسع والموصول الذي تقدمه شركة واحة أيلة للتطوير للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي الأردني، وبشكل خاص في العقبة لزيادة كفاءة أبطال المنتخبات وتمثيل الأردن في المحافل الدولية.يشار إلى أن شركة واحة أيلة للتطوير تواصل نهج دعم القطاع الشبابي والرياضي الأردني ترجمة لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تقوم عليها، حيث خطت أيلة خطوات رائدة في سبيل مد جسور التعاون مع القطاع الرياضي والشبابي الأردني، لتعكس جوهر قيمها القائمة على التنافسية والمثابرة والاستدامة، وإبراز إمكانات الشباب الأردني وتسليط الضوء على قدراتهم.وتاليا النتائج الفنية للبطولة والتي اقيمت على مدار يومين :100 متر مونو فئة B اناثميار ابو عنزة بزمن 15.06 ثانية100 متر مونو فئة C اناثتولين حرازنة بزمن 50.57 ثانيةاريس حماضنة بزمن 59.53 ثانيةفرح ابو شيخة بزمن 1.00.2 دقيقة100 متر مونو D اناثكاترين عكروش 1.09.23 دقيقةسارة ابو شيخة بزمن 1.18.44 دقيقة100متر مونو اناث فئة Eجوى عبد النور بزمن 1.6.82 دقيقةلارين القطاونة 1.19.67 دقيقةايلين حجازين 1.26.74 دقيقة400 متر فئةD مونو ذكورادم الدقامسة 4.26.53 دقيقة.كرم الديب بزمن 5.22.45 دقيقةيامن القطاونة بزمن 5.30.97 دقييقة400 متر اناث فئة C مزدوجورود الطراونة بزمن 4.59.39 دقيقيةرواية ابو حمنه بزمن 5.27.20 دقيقةبيسان الكيال بزمن 5.41.53 دقيقة400 متر اناث فئة D مزدوجنوجه العضايلة 5.03.12 دقيقةكاترين عكروش بزمن 5.08.37 دقيقة400 متر اناث فئة E مزدوجنادين عمار بزمن 5.13.40 دقيقةلارين قطاونة بزمن 5.21.17 دقيقةسارة محاسنة بزمن 6.18.10 دقيقة100 متر مزدوج فئة B ذكوركرم الدردساوي بزمن 47.84 ثانيةعساف الدباس بزمن 51.63 ثانيةفارس كوكش بزمن 54.15 ثانية100 متر مزدوج فئة C ذكوراوس الديب بزمن 49.36 ثانيةيزن الخصة بزمن 53.28 ثانيةمحمود ابو عجمية بزمن 54.59 ثانية100 متر مزدوج فئة D ذكورفوزي غياصة بزمن 1.00.73 دقيقةادم الدقامسة بزمن 1.0074 دقيقةخالد نزال 1.01.29 دقيقة100 متر مزدوج فئة E ذكورمحمد نيروخ بزمن 1.03.92 دقيقةانس ابو عجمية بزمن 1.04.21 دقيقةابراهيم قبعية بزمن 1.05.21 دقيقة100 متر فئة E ذكورمحمد النابلسي 1.04.48 دقيقةابراهيم قبعين بزمن 1.08.26 دقيقةمسلم الطراونة بزمن 1.12.38100 متر مزدوج فئة C اناثورود الطراونة 1.3.55راوية ابو حمنة 1.8.85 دقيقةبيسان الكيال بزمن 1.11.65 دقيقة100 متر فئة D اناثلجين العضايلة بزمن 1.4.59 دقيقةكاترين عكروش 1.6.01 دقيقةسارة ابو شيخة 1.29.08100 متر مزدوج فئة E اناثلارين القطاونة بزمن 1.7.99 دقيقةنادين عمار بزمن 1.8.12 دقيقةجوى عبد النور بزمن 1.13.49 دقيقة100 متر مونو فئة A ذكورمحمد الصراوي بزمن 37.55 ثانيةحمزه الدردساوي بزمن 47.05 ثانية100 متر فئة B ذكور مونواحمد شعث بزمن 43.56 ثانيةحسين القناص 44.11 ثانية100 متر مونو فئة C ذكورراشد ابو سالم بزمن 44.10 ثانيةادم ابو عنزة بزمن 45.94 ثانيةعبد الله العتوم بزمن 47.39 ثانية100 متر مونو فئة D ذكورادم الدقامسة بزمن 56.03 ثانيةكرم الديب بزمن 1.4.73 دقيقةيامن القطاونة بزمن 1.7.55 دقيقة400 متر فئة B ذكورعساف الدباس بزمن 4.19.81 دقيقةعبد الرحمن العساسفة بزمن 4.38.25 دقيقةزيد كوكش بزمن 4.38.62 دقيقة400 متر ذكور فئة C مزدوج ذكوراوس الديب بزمن 4.06.16 دقيقةيزن الخصبا بزمن 4.24.45 دقيقةفواز العضايلة بزمن 4.40.52 دقيقة400 متر فئة D مزدوج ذكورفوزي غياض بزمن 4.54.39 دقيقةخالد نزال بزمن 5.06.05 دقيقةيامن القطاونة بزمن 5.34.86 دقيقة400 متر فئة E مزوج ذكوركرم غياضة بزمن 5.01.37 دقيقةانس ابو عجمية 5.01.90 دقيقةابراهيم قبعتين بزمن 5.02.06 دقيقة50 متر تحت الماء فئة C ذكورراشد ابو سالم بزمن 18.72 ثانيةعبد الله العتوم 18.93 ثانيةقصي صبحا 20.78 ثانية50 متر فردي فئة C اناثورود الطراونة بزمن 28.52 ثانيةرواية ابو عجمية بومن 30.38 ثانيةبيسان الكيال بزمن 23.20 ثانية50 متر فردي فئة D اناثكاترين عكروش 29.81 ثانيةساره ابو شيخة 36.98 ثانيةحنان ابو غوش 44.27 ثانية50 متر فئة E اناثلجين العضايلة 28.55 ثانيةنادين عماد بزمن 31.94 ثانيةلارين القطاونة 32.32 ثانية