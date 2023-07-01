افتتاح المركز الأردني للدراسات الصينية

اضافة اعلان

احمد الرواشدةازاح عضو المجلس العالمي لعلماء الدراسات الصينية والمستشار في معهد الحزام والطريق استاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال البروفيسور حسن عبدالله الدعجه ورئيس المركز العالمي للدراسات الصينية الستارة عن المركز الاردني للدراسات الصينية والذي يهدف الى تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين الاردن والصين.وقال البرفيسور الدعجة ان اقامة المركز الاردني للدراسات الصينية يؤكد على متانة العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات لا سيما نوعية التبادلات العلمية والثقافية الصينية الاردنية، مؤكداً ان المركز يمثل خطوة هامة في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين ويشكل نقطة تلاقٍ للعقول والثقافات، حيث ستتاح الفرصة للباحثين والمثقفين من كلا البلدين للتبادل الفكري وتعزيز التعاون العلمي والثقافي، لا سيما وان الصين تعتبر إحدى الدول الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا والعلوم، وتتمتع بتاريخ ثقافي غني وعريق، كما يحتضن الأردن تاريخاً ثقافياً عريقاً ويعتبر محوراً للمعرفة والتفكير الحضاري في المنطقة.وبين الدعجة ان المركز سيعزز تبادل الخبرات والمعرفة بين الأردن والصين، مشيرا انه يمكن للاردن الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والبنية التحتية، حيث يعتبر النمو الاقتصادي السريع والتطور التكنولوجي في الصين مصدرًا هامًا للتعلم والاستفادة، ويمكن للأردن أن يستفيد من الخبرات الصينية في تطوير القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، والصناعات الثقافية والإبداعية، مؤكدا ان الأردن يمتلك تراثًا ثقافيًا وتاريخيًا غنيًا يمكنه مشاركته مع الصين، الى جانب تعزيز الفهم والتواصل بين الثقافات من خلال تبادل الخبرات في المجالات الأدبية والفنية والتراثية ويمكن للبلدين أن يتعاونا في تنظيم المعارض الثقافية المشتركة وورش العمل والفعاليات الثقافية، مما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل والتقارب الثقافي.واشار الدعجة ان دور المركز في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين أمر حاسم في تعميق التفاهم المتبادل وتعزيز التواصل بين الصين والأردن، حيث ينفذ المركز العديد من الأنشطة والمبادرات التي تعزز العلاقات الثقافية مثل التبادل الطلابي والأكاديمي وبرامج البحث المشتركة و التعاون الفني والثقافي بالاضافة الى صناعة فيديوهات قصيرة وتنظيم المعارض الثقافية الى جانب تنظيم الفعاليات الثقافية و تنظيم الجولات الثقافية والسياحية و تبادل المعرفة والخبرة و التنظيم المشترك للفعاليات الفنية والأدبية وترجمة المصنفات الأدبية ودعم الإنتاج الفني المشترك.ومركز علم الصينيات العالمي هو الهيئة التنفيذية للمجلس العالمي لعلماء سينولوجيا الصين، تم تأسيسها بشكل مشترك في اب /أغسطس العام الماضي من قبل جامعة بكين للغة والثقافة وحكومة بلدية تشينغداو ، بناءً على أكاديمية الحزام والطريق في BLCU و "قاعدة البيانات الديناميكية لعلماء الصين والأجانب والمترجمين ودعم دراسات الثقافة الصينية (CCTSS) .ويهدف مركز علم الصينيات إلى تعزيز نموذج شراكة جديد بين الجامعة والحكومة المحلية وإنشاء منصة مرموقة للتواصل الثقافي الدولي من خلال دمج الموارد الأكاديمية الصينية في جميع أنحاء العالم ، فهي ملتزمة بإنشاء "خادم جذري" لعلم الصين العالمي، وتسهيل الشبكات الدولية لقدرات الاتصال في الصين، وتقديم مواهب أكاديمية استثنائية لتعزيز التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات الصينية والأجنبية من خلال إنشاء مجالس Counci-Specific .وبين الدعجة ان المركز الاردني للدراسات الصينية يهدف الى نشر الوعي الثقافي بين التفاهم بين الشعبين وتعميق الاحترام المتبادل وتعزيز التفاهم المشترك أساسًا لبناء علاقات ثقافية واستراتيجية قوية بين الصين، مما يساهم هذا التعاون في تعزيز التنمية المستدامة ، وتعزيز التفاهم العالمي ، وبناء جسور الحوار والتعاون عبر الحدود، مؤكدا ان اقامة المركز يعتبر نقلة مهمة في العلاقات بين البلدين ، حيث يعزز التفاهم المتبادل ويساهم في إيجاد أرضية ثقافية بين الشعبين.