الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

افتتاح فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023

افتتاح فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023
افتتاح فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023
العقبة - افتتح مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي في مدينة العقبة فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023، تحت شعار " نحو أردن قارئ " بمشاركة نحو ألف زائر من افراد المجتمع المحلي ومن مختلف الفئات العمرية وقراءة ما يزيد عن أربع آلاف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة.اضافة اعلان
وهدف الماراثون الذي نظمته سلطة منطقة العقبة من خلال مديرية تنمية المجتمع المحلي في السلطة بالشراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القرّاء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة.
وأكد الكباريتي خلال الفعالية بحضور مدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية علي الاحيوات على سعي السلطة ودعمها من خلال الخطة الاستراتيجية لمفوضية الشباب وريادة الاعمال على تشجيع القراءة بين افراد المجتمع المحلي والوصول إلى مجتمع قارئ، ما يسهم في إثراء الحركة الثقافية في المدينة، مشيرا إلى أن الماراثون لهذا العام يأتي احتفاء باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر أيلول من كل عام.
وأشاد الكباريتي بالجهود المبذولة من كافة الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والهيئات الثقافية والتطوعية والتي كان لها دور كبير في انجاز هذه الفعالية وتحقيق اهدافها المرجوة والتي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية حول أهمية الثقافة والقراءة في تطور ونمو الأمم وازدهارها وتوسيع مدارك الافراد وإكسابهم الكثير من المعلومات.
وتضمنت فعاليات البرنامج زيارة قرى الأطفال SOS"" في العقبة وقراءة القصص وتقديم الهدايا والمشاركة بالبرامج والأنشطة الترفيهية مع أطفال القرية، كما تم إطلاق معرضا للصور التاريخية إلى جانب العديد من الأنشطة والمحاضرات والورش التدريبية والبرامج الترفيهية التي تم تنفيذها خلال هذا اليوم في المكتبة العامة في متنزه الأميرة سلمى ومكتبة الأطفال والناشئين في متنزه الأميرة هيا بالإضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة في المدينة.
وفي الختام كرم مفوض الشباب وريادة الأعمال رؤساء المكتبة العامة السباقين تقديرا لجهودهم في اثراء الحركة الثقافية في مدينة العقبة. 
ويذكر أن برنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية أطلقته مؤسسة عبد الحميد شومان في العام 2020 ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية حيث يقرأ فيه خلال ساعات محددة عدد معين من صفحات الكتب وعرضها على شاشات كبيرة كذلك عرض مجموع الصفحات المقروءة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1695997367560871700

العقبة تكمل خطط مقاومة السيول وتستعد لاختبار الأمطار

29 أيلول 2023
Untitled-1

نشاط سياحي ملحوظ بالعقبة و100 % نسبة الإشغال الفندقي

29 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-09-28 at 11.28.42 AM

العقبة: غرق قارب مساند للقارب “حمزة 1” دون أي أضرار

28 أيلول 2023
شخص يتزلج على المياه بالعقبة والتي تشهد مؤخرا رواجا للسياحية الترفيهية-(الغد)

نشاط سياحي مرتقب مع انطلاق فعاليات الرياضة البحرية بالعقبة

26 أيلول 2023
سيل من المركبات المتوقفة عند اشارة تقاطع منطقة التاسعة بالعقبة-(الغد)

المنطقة "التاسعة" بالعقبة.. منفذ وحيد على تقاطع خطر ومزدحم

24 أيلول 2023
طيور مهاجرة تتخذ ملاعب الجولف بواحة آيلة موئلا لها-(الغد)

ملاعب الجولف بواحة آيلة.. موائل الطيور المهاجرة والمهددة - فيديو

21 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات

ماهر أبو طير |اليوم

"جراثيم التعليم"

موفق ملكاوي |اليوم

تعديل ودورة نيابية وكواليس

جهاد المنسي |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الأردن في الميزان

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حفلة فنان في العقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
 