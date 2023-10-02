افتتاح فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023

احمد الرواشدة

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العقبة - افتتح مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي في مدينة العقبة فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023، تحت شعار " نحو أردن قارئ " بمشاركة نحو ألف زائر من افراد المجتمع المحلي ومن مختلف الفئات العمرية وقراءة ما يزيد عن أربع آلاف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة.وهدف الماراثون الذي نظمته سلطة منطقة العقبة من خلال مديرية تنمية المجتمع المحلي في السلطة بالشراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القرّاء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة.وأكد الكباريتي خلال الفعالية بحضور مدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية علي الاحيوات على سعي السلطة ودعمها من خلال الخطة الاستراتيجية لمفوضية الشباب وريادة الاعمال على تشجيع القراءة بين افراد المجتمع المحلي والوصول إلى مجتمع قارئ، ما يسهم في إثراء الحركة الثقافية في المدينة، مشيرا إلى أن الماراثون لهذا العام يأتي احتفاء باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر أيلول من كل عام.وأشاد الكباريتي بالجهود المبذولة من كافة الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والهيئات الثقافية والتطوعية والتي كان لها دور كبير في انجاز هذه الفعالية وتحقيق اهدافها المرجوة والتي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية حول أهمية الثقافة والقراءة في تطور ونمو الأمم وازدهارها وتوسيع مدارك الافراد وإكسابهم الكثير من المعلومات.وتضمنت فعاليات البرنامج زيارة قرى الأطفال SOS"" في العقبة وقراءة القصص وتقديم الهدايا والمشاركة بالبرامج والأنشطة الترفيهية مع أطفال القرية، كما تم إطلاق معرضا للصور التاريخية إلى جانب العديد من الأنشطة والمحاضرات والورش التدريبية والبرامج الترفيهية التي تم تنفيذها خلال هذا اليوم في المكتبة العامة في متنزه الأميرة سلمى ومكتبة الأطفال والناشئين في متنزه الأميرة هيا بالإضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة في المدينة.وفي الختام كرم مفوض الشباب وريادة الأعمال رؤساء المكتبة العامة السباقين تقديرا لجهودهم في اثراء الحركة الثقافية في مدينة العقبة.ويذكر أن برنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية أطلقته مؤسسة عبد الحميد شومان في العام 2020 ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية حيث يقرأ فيه خلال ساعات محددة عدد معين من صفحات الكتب وعرضها على شاشات كبيرة كذلك عرض مجموع الصفحات المقروءة.