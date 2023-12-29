الأردنيون يهتفون للمقاومة الباسلة ويدعمون صمود الأهل بفلسطين

فريق الغد

محافظات – انطلقت عقب صلاة الجمعة أمس، من أمام مسجد الملك عبدالله الأول المؤسس وقرب مبنى مجلس النواب مسيرة حاشدة شارك بها المئات تنديدا بحصار غزة والعدوان عليها.

كما انطلقت مسيرة في وسط البلد قرب الجامع الحسيني، طالب المشاركون فيها بوقف الإبادة الجماعية في غزة وقتل الأطفال والنساء، داعين العالم للوقوف إلى جانب الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقتلون كل يوم دون أن يحرك العالم ساكنا.

وشهدت مدن عدة بالمحافظات، بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرات ووقفات حاشدة، نفذتها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، لمواصلة تأكيد دعم الأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، تجاه ما يتعرضون إليه من عدوان وحشي من قبل قوات جيش الاحتلال الصهيوني.

وجدد المشاركون التنديد بمواقف الدول الغربية الداعمة للاحتلال وعدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 85 يوما، مؤكدين ضرورة وقف المجازر اليومية التي ترتكب بحق الأهل في فلسطين، ووقف حرب الإبادة الممنهجة التي تهدف الى تهجير أهلنا عن أرضهم.

وحيت هتافات المشاركين المقاومة الباسلة، وما سطرته من انتصارات رفعت عزيمة الشعوب العربية وكسرت غطرسة الاحتلال وكشفت ضعفه.

ففي العقبة، نفذت فاعليات نقابية وحزبية ومجتمعية وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال، تنديدا بعدوان الاحتلال الصهيوني الهمجي على قطاع غزة المتواصل لأكثر من 85 يوما.

وانتقد المشاركون في الوقفة الصمت العربي والإسلامي والعالمي المطبق حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة من حرب إبادة، دون هوادة أو رحمة لشعب أعزل، راح ضحيتها أكثر من 21 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وجدد المشاركون تأكيدهم على ضرورة وقف العدوان وحرب الإبادة على المدنيين العزل، وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعدات للقطاع الذي يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة وصلت إلى حد المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض، خاصة في فصل الشتاء، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة هو حرب إبادة بشرية عرقية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإلزام المحتل فاقد شرعيته على الأرض.

وتأتي الوقفة امتدادا للوقفات الاحتجاجية التي تقام كل يوم جمعة منذ بدء عدوان الاحتلال الصهويني الغاشم على قطاع غزة واستهداف كافة مناحي الحياة، لا سيما دور العبادة والمستشفيات والمدارس التي تكتظ بعشرات الآلاف من النازحين.

وأشاروا إلى أن الحصار على غزة هو اعتداء بربري على الإنسانية، وأن ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب في دعم الاحتلال ستقود إلى مزيد من التصعيد وقتل الأبرياء، لافتين إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أصحاب الأرض الأصليين تخالف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وحيوا صمود أهل غزة والمقدسيين وكل الفلسطنيين المرابطين على أراضيهم المحتلة بمواجهة الهجمة الممنهجة والرامية الى تفريغ فلسطين وغزة من سكانها الأصليين والعمل على تهويدها، مؤكدين وقوف الأردن بكل مستوياته مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة وفتح ممر إنساني دائم من معبر كرم أبو سالم.

وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية سينتصران بإذن الله على الباطل والمعتدي.

وفي إربد، انطلقت بعد صلاة الجمعة، من مسجد الهاشمي وسط مدينة إربد، مسيرة حاشدة نددت باستمرار العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة.

واستنكر المشاركون حرب الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة، وسط صمت عربي وعالمي إزاء ما يحدث.

وحيا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف همجية قوات الاحتلال المدعومة من أميركا.

وطالبوا بتأمين وصول المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع، خصوصا وأن الشعب الفلسطيني بات مهددا بالموت جوعا.

وشارك المئات من أبناء مخيم مادبا، في مسيرة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة والضفة.

ودان المشاركون في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مخيم مادبا، العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني.

وشددوا على ضرورة وقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم، رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.

وفي معان، شارك أبناء المدينة في وقفة احتجاجية حاشدة أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد معان الكبير، تنديدا بالمشاركة الأميركية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وفي الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية، جدد المشاركون دعمهم لخيار المقاومة المسلحة في مواجهة عدوان الاحتلال والدول الغربية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدوا أن المقاومة الفلسطينية البطولية الفذة المستمرة منذ نحو 85 يوما، ما تزال تحير العالم وتثير إعجابه ودهشته، لأنها توقع خسائر كبيرة في صفوف جيش الغزو الصهيوني.

كما أوضحوا أن العدوان سوف ينهزم بإرادة وصمود الشعب الفلسطيني وبسالة فصائل المقاومة في غزة التي أذلت جيش الاحتلال الصهيوني.

وقالوا "إن صواريخ المقاومة ما تزال تصل تل أبيب وتكبد العدوان خسائر بشرية ومادية ومعنوية ونفسية أكثر مما تكبد في حروبه السابقة جميعها".

وردد المشاركون هتافات تضامنية منها: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا غزة"، "وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود"، "لا سفارة صهيونية ولا سفارة أميركية على الأرض الأردنية"، وغيرها من الشعارات المنددة والهتافات المعادية للعدوان الصهيوني الأميركي الذي يمعن في ارتكاب أبشع الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني.

كما رفعت شعارات عبرت عن وحدة القضية وحتمية التضامن، منها "طوفان الأقصى معركتنا جميعا"، و "كسر الحصار عن غزة حق إنساني"، و"لن نقبل استمرار الحصار".

ووجه المشاركون أصابع الاتهام للعالم حول ما يجري من حرب إبادة من دون تحريك ساكن، وكيف يسمح المجتمع الدولي باستمرار هذه المجازر واستمرار الحصار المفروض على غزة.

وألقى عدد من المشاركين بالوقفة كلمات، طالبوا فيها الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بشكل كامل، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.

ودعا المشاركون إلى أهمية تعزيز صمود الأهل في الضفة الغربية بكل السبل، وعدم القبول بالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.

وشددوا على أهمية مواصلة الشعب الأردني مقاطعة المنتجات الصهيونية والأميركية وكافة العلامات التجارية والسلع التي تنتجها شركات الدول التي تدعم الاحتلال والعدوان على غزة.

ودعوا، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل التحرك الفوري لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاما، في ظل تقارير دولية وأممية تتحدث عن أن الواقع في القطاع قارب لأن يصبح غير قابل للحياة.

كما دعوا كافة الأطراف للضغط حتى يتم رفع الحصار عن القطاع، بعد أن فرضت دولة الاحتلال حصارا بريا وجويا وبحريا، حيث يسجن ويعزل هذا الحصار قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليونين و300 ألف فلسطيني ويواجهون تداعيات كبيرة.

وأكدوا أن قطاع غزة يجب أن يكون رمزا للبناء والإسهام الحضاري، كما كل المجتمعات والشعوب الحرة.

وأثنى المشاركون كثيرا على أداء وبسالة جميع فصائل المقاومة، التي تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكدين أن المقاومة الفلسطينية كبدت جيش الاحتلال خسائر باهظة في الأرواح والمعدات وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وهي ماضية في مسار قهره، مشيرين إلى أن المقاومة لن تخضع لشروط الاحتلال.

وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي ما يزال يقدم نماذج في التضحية والبطولة والفداء عز نظيرها، رغم ما يتعرضون له من قصف وتدمير على يد جيش الكيان المحتل ضد الأطفال والنساء والمدنيين ويمسح كل ما هو موجود على أرض القطاع.

وأكدوا، أن هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم، هو محاولة لإعادة الهيبة ولترميم صورة الجيش الذي انهزم في 7 أكتوبر في معركة "طوفان الأقصى" والمدعوم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي.

كما أكدوا، أنه ورغم كل ذلك، ما تزال راجمات صواريخ المقاومة تطلق رشقاتها من شمال غزة أكثر من جنوبه باتجاه المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة.

وطالبوا دول العالم، بالضغط على قادة الاحتلال المجرم من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتل ضد شعبنا الفلسطيني، وحماية المدنيين من قصف وجرائم الاحتلال الصهيوني، وتعزيز صمودهم على أرضهم.

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