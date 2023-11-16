الأردنيون يواصلون دعم غزة ويدينون الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

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تواصل جهات شعبية ونقابية وحزبية في مختلف المدن بالمحافظات تنظيم فعاليات تضامنية مع الأشقاء بقطاع غزة، وسط استمرار التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والتدخل الجاد لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المواطنين بالقطاع.ونظمت فاعليات شبابية في محافظة العقبة بالتعاون مع مديرية الشباب مهرجان خطابي، دعما لصمود الأهل بغزة، ومواصلة التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الأشقاء بالقطاع وضربه بعرض الحائط كل القوانين الانسانية والدولية.وأكد المتحدثون في المهرجان الذي أقيم على ملعب نادي الأمير حمزة على ضرورة التفريق بين المقاومة والنضال لتحرير الأرض ونيل الحرية، وبين القتل والتدمير الذي يقوم به الاحتلال.وأكد رئيس مجلس المحافظة عماد عمر على استنكار المجتمع الأردني بكافة شرائحه الجرائم الصهيونية البشعة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى الأبرياء، الذين قضوا في غزة وجلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الدمار الذي تقوم به قوات الاحتلال لتغطية الفشل والهزيمة، مؤكدين أن غزة باقية لأهلها المتشبثين بها الصابرين على جراحهم.وأكد عمر العشوش رئيس هيئة شباب كلنا الأردن أن موقف الأردن قيادة وشعبا هو الأقوى والأكثر التصاقا بتداعيات الحرب على غزة، كما أنه دائما الأقوى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم صموده حتى نيل حريته بإقامة دولته على أرضه.رئيسة تجمع لجان المرأة تمارا الفاخري تحدثت عن تكاتف الجميع بالوقوف خلف مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وجهوده المكثفة والحثيثة وقراراته الشجاعة لجهة وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة.المتحدث باسم الأندية والهيئات الشبابية علي الزوايدة رئيس نادي قرى حوض الديسة ذكر أن تماسك الجبهة الأردنية الداخلية يشكل دعامة قوية في مناصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.وطالب المتحدثون من منظمات المجتمع الدولي بالضغط لوقف الحرب على الإنسانية في غزة ووقف القتل الممنهج دون مراعاة لقوانين ومواثيق الشرعية الدولية والإنسانية.وكان منتدون في إربد، خلال ندوة نظمتها كلية الشريعة في جامعة اليرموك أكدوا أن بشائر النصر في غزة واضحة، وأن أهل غزة لا يهابون ولا يخافون الموت وإنما يحبون الشهادة.واعتبروا أن الحرب على غزة كشفت عورات الغرب الفكرية ونظرتهم إلى المسلمين، وكيف يكرهون أن يكون للناس في غزة حق في الحياة.واعتبر متحدثون بالندوة أن الحرب على غزة أسقطت حضارة الغرب التي تدعي الإنسانية، وتم إسقاط مخطط التطبيع، وإسقاط مخطط صفقة القرن وتهجير أهل غزة، وإسقاط الوحدة الداخلية للعدو وإحداث شرخ بينهم.وفي حوارية أقيمت بعجلون حول الموقف الأردني تجاه فلسطين وغزة، أكد متحدثون أن الدولة الأردنية ومنذ بدايات تأسيسها قدمت كل أشكال الدعم والمساندة للأخوة العرب، وأن القضية الفلسطينية امتازت بالدعم الأكبر والمساندة الى أن أصبحت القضية الفلسطينية قضية الهاشميين الخاصة. وشددوا على أن ما يجري في فلسطين وغزة هو جريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأن العدو الصهيوني تجاوز كل الحدود.وتطرقت الندوة الى استعراض مواقف الأردن وجلالة الملك الداعمة للأهل في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، وأن جلالة الملك قاد وما يزال الجهود الدبلوماسية الكبيرة لمساندة صمود الشعب الفلسطيني وتوضيح الحقائق للعالم لوقف هذا العدوان الغاشم وأن يكون هناك حلا سياسيا لكل ما يجري وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستعجل.