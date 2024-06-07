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العقبة
الجمعة 07 حزيران 2024
12:49 ص
الأمن يحقق بشبهة انتحار شخص في العقبة
مسرح جريمة - (تعبيرية)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ شخصاً في مدينة العقبة أقدم الخميس على إضرام النار بنفسه، حيث أُسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة.
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وأكد الناطق الإعلامي فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.
العقبة
الأمن العام
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