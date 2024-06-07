 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن يحقق بشبهة انتحار شخص في العقبة

مسرح جريمة - (تعبيرية) 2
مسرح جريمة - (تعبيرية)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ شخصاً في مدينة العقبة أقدم الخميس على إضرام النار بنفسه، حيث أُسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة.اضافة اعلان

وأكد الناطق الإعلامي فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.
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