الأحد 17 أيلول 2023
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البياضي وسليمان يؤديان القسم القانوني مفوضين بسلطة العقبة

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البياضي وسليمان يؤديان القسم القانوني مفوضين بسلطة العقبة
 أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، عضوا مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور علي خلف البياضي، والدكتور أيمن عبدالله سليمان، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهما.اضافة اعلان

ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة (13) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000م وتعديلاته.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز.

(بترا)
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