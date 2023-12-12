التخفيضات غير المسبوقة بالعقبة.. هل تنقذ موسمها الشتوي المتعثر؟

أحمد الرواشدة

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العقبة - بعد توقف شبه كلي لمعظم القطاعات السياحية عن العمل في منطقة العقبة، وتراجعت نسب الإشغال الفندقي بكافة التصنيفات، تزامنا مع انخفاض قدوم السياح بنسبة قدرت بنحو 90 % من كافة معابر العقبة نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة، تعتزم جميع القطاعات الإعلان عن موسم تخفيضات غير مسبوقة لفترة شهرين قد تصل نسبتها إلى 50 %.هذا التوجه جاء بعد تدارس العديد من الخيارات والحلول من أجل مواجهة واقع لم يسبق له مثيل، وفق معنيين أكدوا لـ "الغد"، "أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه ينذر بخسائر كبيرة للقطاع الذي يعيش حالة ركود في ذروة الموسم".الشاهد أن ما تعيشه المنشآت العاملة بالقطاع السياحي من أوضاع وصفت بـ "الصعبة"، تأتي مع توقيت انطلاقة الموسم الشتوي المعول عليه منذ أشهر بتحريك عجلة الاقتصاد في المدينة السياحية.ومن المقرر أن يبدأ موسم التخفيضات مع نهاية الشهر الحالي ويمتد إلى نهاية شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وبمشاركة 260 منشأة سياحية وتجارية ستقدم تخفيضات حقيقية لكافة الزوار ومدعومة بالشراكة ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة بعد تحليل واقعي وملموس لما يمر به القطاعان السياحي والتجاري خلال هذه الفترة من حالة ركود.وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة والاقتصاد حمزة الحاج حسن إن الموسم الشتوي والذي تعتمد عليه سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع السياحي وتجار العقبة توقف بالكامل نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة لا سيما عدوان الاحتلال الصهيوني على الأهل في غزة، مؤكدا ان معظم القطاعات السياحية توقفت، كما توقف الطيران منخفض التكاليف القادم إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، وتوقفت معه ثلاث شركات إلى جانب موسم السفن السياحية الذي انخفض بنسبة 90 %، كما انخفضت نسبة زوار المبيت الى 65 % الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نتيجة الأحداث.وأشار الحاج حسن إلى أن المطاعم والفنادق وجميع مشغلي السياحة في العقبة لا يعتمدون فقط على 200 ألف من سكان العقبة، بل أنشأت هذه المؤسسات والمنشآت التجارية من أجل مليون سائح يزرون العقبة من كافة معابرها وهي الآن تعيش بأقل من النسب الطبيعية السنوية في اشغالها إن لم يكن بعضها توقف.وأوضح أنه وبعد دراسة متأنية منذ بداية العدوان على الأهل في غزة وملاحظة الغاء برامج ورحلات السياحة القادمة إلى العقبة ومنطقة المثلث الذهبي، تم الاتفاق بين كافة الجهات المعنية على اطلاق موسم تخفيضات.وسينطلق موسم تخفيضات العقبة بـ 21 الشهر الحالي ويستمر إلى تاريخ 21 شهر شباط (فبراير) من العام القادم، لا سيما وأن هناك جاذبية لمنطقة العقبة بطقسها المعتدل خلال فصل الشتاء إلى جانب أسعارها المخفضة سواء بالضربية أو الجمرك أو المنتج السياحي وبالشراكة مع شركات النقل البرية والملكية الأردنية وبأسعار تشجيعية منخفضة ومدعومة.وسيشترك في موسم العقبة للتخفيضات أكثر من 260 منشأة موزعة على أكثر من 35 فندقا بكافة التصنيفات الفندقية بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات ومحال تجارية، إذ ستشمل التخفيضات مختلف أشكال التجارة والنشاطات السياحية.من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة حميد الكسواني إن موسم التخفيضات هو دعم مباشر للقطاعين السياحي والتجاري اللذين يعانيان من ركود كبير جراء توقف قدوم السياح إلى العقبة، وستشهد العقبة خلال الموسم مزيدا من التخفيضات والعروض التجارية المميزة من كافة تجار المدينة، مبينا أن التخفيضات التجارية على كافة السلع والبضائع التي أطلقها تجار العقبة والتي ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين المنطقة الخاصة وباقي المحافظات في إشارة إلى إمكانية استفادة صغار التجار من عروض التخفيضات في العقبة في حال جلب مزيد من السياح والزوار إلى المدينة.وتوقع الكسواني أن مواصلة تخفيض الأسعار في المدينة ومواصلة تقديم التسهيلات للزوار وإبراز عملية التخفيضات أمام المحلات التجارية والمحافظة على الأرصفة والمرافق العامة سينعكس ايجابا على كافة مشغلي القطاع السياحي، لافتا إلى دعم غرفة تجارة العقبة لتخفيضات التجار وتقديم كافة التسهيلات لهم لمواصلة هذه العروض الإيجابية التي سيكون لها صدى واسع وانعاش القطاع التجاري في المدينة.وتوقع أن تكون نسب التخفيضات للمحال والمؤسسات والشركات التجارية والسياحية ما بين 20 - 50 %، فيما سيتم مع نهاية الموسم، السحب على سيارتين مجمركتين مقدمتين من غرفة تجارة العقبة، في وقت يتوقع أن يزور العقبة خلال هذه الفترة 100 ألف زائر من خلال ربط موسم التخفيضات ببرنامج "أُردننا جنة".