الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"التصوير تحت الماء".. يوثق العقبة كمركز للغوص عالميا

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إحدى القطع العسكرية التي أغرقت بخليج العقبة-(الغد)
العقبة- بين شعاب المرجان وحطام القطع العسكرية والسفن التي أغرقت قبل 5 سنوات، تنافس 20 مصوراً من 14 دولة، محترفون في مجال التصوير تحت الماء، لالقتاط الصور وإظهار جمال خليج العقبة، وما يكتنزه من حياة بحرية طبيعية واصطناعية زادت من بريقه وسعت به نحو العالمية.اضافة اعلان
وتسهم النشاطات والفعاليات التي تقام على مدار العام في مدينة العقبة الخاصة بالتصوير تحت الماء لمكنونات خليج العقبة في وضعها على خريطة السياحة العالمية كأفضل مواقع للغوص.
وتمكن المصورون المحترفون من إضافة أكثر من 90 صورة جديدة لمكنونات الحياة البحرية في خليج العقبة الذي يعتبر من أجمل البيئات على وجه الأرض لما يحتويه من تنوع حيوي نادر، ولتكون هذه الأنشطة امتداداً لمجموعة من الفعاليات التي ستقام على مدار العام بهدف ترويج البيئة البحرية من خلال مسابقات التصوير تحت الماء وإظهار أجمل ما تتميز به أعماق الخليج من الشعب المرجانية والمحتويات الجمالية في مختلف مناطق العقبة.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة الربع الخالي للتسويق قد استقطبوا مصورين محترفين لرصد أجمل ما تلتقطه كاميراتهم ليصار لاستخدامها من قبل السلطة الخاصة وعدد من الجهات السياحية للترويج عبر منصاتها لخليج العقبة وللأنشطة البحرية إضافة إلى رياضة الغوص والتي بدأت تزدهر في خليج العقبة لتضاف إلى باقي المنتجات السياحية.
المصور الأميركي الفائز بأفضل صورة مارتن بروين أكد لـ"الغد" أن بيئة خليج العقبة من أفضل البيئات البحرية للتصوير تحت الماء كما أنها موقع مميز لرياضة الغوص والتي تتمتع بالعديد من المواقع قل مثيلها تحت الماء كالموقع العسكري والذي يضم قطعا عسكرية تم إغراقها لتكوين مستعمرات من المرجان بالإضافة إلى العديد من المواقع والتي تجبر المصور لأخذ أجمل الصور احتراما لما يشاهده من بيئة تعددت فيها الحياة البحرية.
وقال مدير السياحة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي إن الصور المختارة والفائزة سيتم طباعتها ونشرها على نطاق واسع على الصعيد العالمي وبما يتناسب مع مكانة الأردن على الخريطة العالمية، مؤكداً أن المسابقة التي أقيمت على مدار 3 أيام أعطت انطباعاً متجدداً عن تميز الخليج بما يحتويه من أسماك فريدة من نوعها وشعب مرجانية فائقة الجمال وإبراز جمالية مواقعها وتسويقها دولياً.
وتنافس 20 مصورا عالميا في التصوير تحت الماء من 14 دولة لتوثيق جمال خليج العقبة، حيث قدم كل مصور 5 صور خاصة به للمنافسة.
وبين مرجي أن هذه الأنشطة والفعاليات ساهمت في ترويج العقبة سياحيا ووضعها على خريطة السياحة العالمية والارتقاء بجماليات الإبداع ليخلد التاريخ نتاجها في كل مكان وزمان، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه المسابقات التفاعلية التي تبين جمال بيئتنا البحرية وتعرف بها العالم ولتكون وجهات سياحية جاذبة ومتاحة للجميع.
وأضاف مرجي أن لهواية الغوص والتصوير تحت الماء سيكون لها دور كبير ومهم في مستقبل القطاع السياحي في العقبة خاصة، والوطني بشكل عام، مؤكداً أن العقبة الواجهة السياحية الأولى التي يقصدها الغواصون، مبيناً أن التنوع الحيوي الهائل الموجود في خليج العقبة من شأنه إضافة لمسات سياحية جديدة للعقبة، خاصة فيما يتعلق برياضة الغوص، حيث كان آخر إضافة هو المتحف العسكري وقبله إغراق طائرة عسكرية.
مدينة العقبة الساحلية-(الغد)

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