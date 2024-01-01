الجسر العربي تدشن أول شحنة بحرية إلى مصر عبر الخط الجديد

أحمد الرواشدة

دشنت شركة الجسر العربي اول شحنة بحرية عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الجديد، وذلك من خلال شحن حاويتين من ميناء العقبة الى ميناء نويبع المصري ثم براً الى ميناء الاسكندرية على البحر المتوسط في طريقهما الى ايطاليا.



وقال مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة انه تم نقل اول حاويتين محملتين على شاحنات من ميناء العقبة ( محطة الركاب ) على متن الباخرة (أور) التابعة لاسطول الجسر العربي.

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وأضاف أن اطلاق هذه الخدمة يشكل نجاحا هاماً لفكرة الخط البحري الدولي الذي يربط ميناء العقبة بموانئ البحر المتوسط، مشيداً بدعم ومتابعة وزيرة النقل وسام التهتموني ووزير النقل المصري الفريق كامل الوزير في تمكين هذا الخط واخراجه الى حيز الوجود كخط بحري حيوي هام لنقل الصادرات الاردنية المتجهة الى الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية وخصوصاً صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتوجات الزراعية، بالاضافة الى تعزيز تنافسية الاردن ومصر وقدرتهما على لعب دور محوري في طرق وسلاسل الامداد، وتحول جزء من التجارة المتجهة من شمال السعودية وشرق العراق بإتجاه هذا الخط.



واضاف العبادلة انه وبعد انطلاق اول الرحلات البحرية عبر هذا الخط تأكد ان هذا الخط البحري الجديد اقل كلفة واقل وقت وبإجراءات سريعه ويوفر مزيداً من الامن والسلاسة في النقل البحري وسيؤدي الى رفع تنافسية ميناء العقبة وميناء نويبع بشكل أكبر والاستغناء تماماً عن حاجة بعض المصدرين الى استخدام الموانئ الاسرائيلية في تصدير شحناتهم الى أوروبا وإمريكا.



وشدد العبادلة على ان مسار شحن الحاويات على الشاحنات من محطة الركاب بالعقبة الى ميناء نويبع المصري ثم براً الى ميناء الاسكندرية وصولاً الى جهة المستورد في ايطاليا يعد اضافة نوعية من الجسر العربي لتنويع خطوط النقل البحري لا سيما في ظل الازمة العالمية والتوترات التي يشهدها مضيق باب المندب والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية العالمية، وارتفاع مخاطر الابحار في جنوب منطقة البحر الاحمر، مشيراً الى ان عملية شحن الحاويات على الشاحنات عبر بواخر الجسر العربي تمت بنجاح وبسلاسة في ظل تعاون ودعم كافة الاطراف المعنية في العقبة ونويبع وعلى رأسها القيادات المينائية والامنية والجمركية وشركة CEVA logistics والخط الملاحي العالمي CMA / CGM.





من جانبه اكد مدير شركة CEVA logistics وسيط النقل البحري محمد عبدالهادي ان هذا الخط البحري البديل يعد نجاحاً كبيراً للعمل العربي المشترك وخاصة من الجانب المصري والاردني حيث وفر الجانب المصري كافة التسهيلات والخدمات لانجاح الخط كما عمل الجانب الاردني على اهمية تطوير مسار شحن الصادرات الاردنية عبر العقبة وليس عبر الموانئ المجاورة في اشارة واضحة الى ان هذا الخط البديل هو بمثابة خدمة نوعية للصادرات الاردنية وحتى العربية باستخدام موانئ عربية لصادراتها بعيداً عن بعض الموانئ المجاورة التي اضطررنا لاستخدامها سابقاً.



واشاد عبدالهادي بدور شركة الجسر العربي في تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي واجهت تدشين هذا الخط البحري البديل لافتاً انه منذ عام تقريباً والجسر العربي يعمل على تفعيل هذا الخط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الاردن ومصر وتحققت هذه النتيجة يوم امس من خلال شحن اول حاويتين من محطة الركاب في العقبة الى ميناء نويبع المصري ثم براً الى ميناء الاسكندرية على البحر المتوسط ، داعياً كافة شركات الملاحة والخطوط البحرية المعتمدة ووسطاء النقل الى الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يقدمها الجسر العربي لكافة الشركات التي تشحن حاوياتها عبر هذا الخط البحري البديل وخاصة السرعة والوقت والتكلفة .