الإثنين 04 أيلول 2023
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الذنيبات يتفقد ويفتتح عددا من المشاريع في العقبة

الذنيبات يتفقد سير العمل بعدد من المشاريع في العقبة
الذنيبات يتفقد ويفتتح عددا من المشاريع في العقبة

العقبة- زار رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات يرافقه عدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، أمس الأحد، المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وافتتح مركز التحكم الجديد الخاص بوحدتي إنتاج سماد الداب في المجمع، واطلع على أنظمة التحكم الجديدة في المجمع، والتي تعتبر قيمة مضافة للارتقاء بالعمليات الإنتاجية فيه.

 كما زار الذنيبات، الشركة اليابانية الأردنية للأسمدة في العقبة، واطلع على أعمال التحسين التي تم إجراؤها مؤخرا في الشركة بهدف الارتقاء بالعملية الإنتاجية فيها، فيما تفقد محطة تخزين حامض الفوسفوريك في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات في العقبة، والأعمال الجارية لإنشاء خزانات جديدة لتخزين حامض الفوسفوريك.

وزار محطة تخزين حامض الفوسفوريك التابعة للشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو)، واطلع على عمليات التخزين والتفريغ في المحطة والخطط المستقبلية لبناء خزانات جديدة في الموقع، فيما زار ميناء تصدير الفوسفات، واطلع على الخطط المستقبلية لتوسعة الميناء وزيادة طاقته التخزينية، ومنطقة تخضير جبل الجبس، واستمع لشرح حول خطط العمل لتخضير الجبل وتحويله إلى منطقة خضراء ومتنفس لأهالي العقبة.

وكان الذنيبات، تابع أول أمس، أعمال التأهيل التي تنفذها الشركة لمحطة ضخ المياه إلى منجم الشيدية والشركات الحليفة والتابعة في المنطقة، بهدف تحسين التزويد المائي لتلبية احتياجات منجم الشيدية والمصانع في المنطقة من المياه للاستخدام في الصناعة.

كما تفقد وحدة غسيل الفوسفات في منجم الشيدية، واطلع على سير العمل في الوحدة والتحديثات التي شهدتها مؤخرا، وانعكست على زيادة الطاقة الإنتاجية في المنجم، فيما اطلع على الأعمال الجارية ضمن مشروع مصنع غسيل وتعويم الفوسفات، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه في نهاية النصف الأول من العام المقبل 2024.

وفي الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، افتتح الذنيبات، المصنع التجريبي الخاص بأبحاث شركة مناجم الفوسفات، والذي يعد جزءا رئيسا من مراكز أبحاث الشركة، في حين اطلع في الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) على عمليات الإنتاج، وبخاصة في مجال صناعة حامض الفوسفوريك.

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