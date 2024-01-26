الرواشدة: كافة خدمات شركة مياه العقبة إلكترونية قريبا

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أكد مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة أن كافة خدمات شركة مياه العقبة ستكون قريبا إلكترونية ومؤتمتة بالكامل .وأضاف خلال مشاركته اليوم في ورشة عمل تطوير خطة الاتصال والتوعية بالمياه في محافظات الجنوب ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن الشركة في طور التحول الذكي لكامل خدماتها وفق آلية تتيح للمستهلك أن يراقب حجم استهلاكه بدقة متناهية وأن يحدد كميات المياه المطلوبة لاستخداماته ومعرفة ما يترتب عليه من كلف مالية إضافة إلى مراقبة ومعرفة اي خلل في الشبكة المنزلية من خلال المؤشرات التي يحددها العداد الذكي .واكد الرواشدة على أن اي خطة إعلام واتصال ستكون مبنية على المصارحة والمكاشفة مع الجمهور واطلاعهم على واقع حال قطاع المياه بكل تفاصيله مشيرا إلى ان قطاع المياه في إقليم الجنوب حاليا يمر بحالة استقرار وتزويد مائي جيد في كافة محافظات إقليم الجنوب .واثنى الرواشدة على الدور الداعم والمشاركة الحقيقية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي كانت اهم الداعمين لشركة مياه العقبة منذ انشائها وما زالت تقدم الدعم سواء في البنى التحتية لقطاع المياه أو تطوير التحول الذكي للشركة والدعم الفني والتمكيني للعاملين في قطاع المياه على وجه العموم .من جانبه أثنى مدير الاتصال والاعلام في مشروع حوكمة قطاع المياه سفيان القرشي على التعاون المستمر بين شركة مياه العقبة ومشروع حوكمة قطاع المياه مشيرا إلى أن الوصول إلى المستهلك عبر كافة وسائل الإعلام والاتصال يذلل الكثير من المصاعب ويبني مساحات واسعة من الثقة بين الجمهور ومقدم الخدمة.ونوه إلى أن خطة الاتصال التي تعد حاليا مع الشركاء في مياه العقبة وفي شركات مياه الجنوب التي تديرها شركة مياه العقبة بموجب عقود إدارة مع سلطة المياه الأردنية ستكون جاهزة للانطلاق في الربع الأول من هذا العام بعد تحديد ملامحها والياتها مع كافة المعنيين .وأستعرض المشاركون في الورشة من شركة مياه العقبة وشركات المياه في إقليم الجنوب أولويات الخطة الإعلامية واليات ووسائل التنفيذ حسب الأهداف الموضوعة من قبل المشاركين والحاجة الفعلية لكل شركة في مجال الاتصال والاعلام لبناء الثقة المتبادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها .