الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرواشدة: كافة خدمات شركة مياه العقبة إلكترونية قريبا

WhatsApp Image 2024-01-26 at 12.09.30 PM
ورشة عمل تطوير خطة الاتصال والتوعية بالمياه في محافظات الجنوب ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه
أكد مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة أن كافة خدمات شركة مياه العقبة ستكون قريبا إلكترونية ومؤتمتة بالكامل .
وأضاف خلال مشاركته اليوم  في ورشة عمل     تطوير خطة الاتصال والتوعية بالمياه في محافظات الجنوب ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن الشركة في طور التحول الذكي لكامل خدماتها وفق آلية تتيح للمستهلك أن يراقب حجم استهلاكه بدقة متناهية وأن يحدد كميات المياه المطلوبة لاستخداماته ومعرفة ما يترتب عليه من كلف مالية إضافة إلى مراقبة ومعرفة اي خلل في الشبكة المنزلية من خلال المؤشرات التي يحددها العداد الذكي .اضافة اعلان
 واكد الرواشدة على أن اي خطة إعلام واتصال ستكون مبنية على المصارحة والمكاشفة مع الجمهور واطلاعهم على واقع حال قطاع المياه بكل تفاصيله مشيرا إلى ان  قطاع المياه في إقليم الجنوب حاليا يمر بحالة استقرار وتزويد مائي جيد في كافة محافظات إقليم الجنوب .
 واثنى الرواشدة على الدور الداعم والمشاركة الحقيقية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي كانت اهم الداعمين لشركة مياه العقبة منذ انشائها وما زالت تقدم الدعم سواء في البنى التحتية لقطاع المياه أو تطوير التحول الذكي للشركة والدعم الفني والتمكيني للعاملين في قطاع المياه على وجه العموم .
من جانبه أثنى مدير الاتصال والاعلام في مشروع حوكمة قطاع المياه سفيان القرشي على التعاون المستمر بين  شركة مياه العقبة ومشروع حوكمة قطاع المياه مشيرا إلى أن الوصول إلى المستهلك عبر كافة وسائل الإعلام والاتصال يذلل الكثير من المصاعب ويبني مساحات واسعة من الثقة بين الجمهور ومقدم الخدمة. 
ونوه إلى أن خطة الاتصال التي تعد حاليا مع الشركاء في مياه العقبة وفي شركات مياه الجنوب التي تديرها شركة مياه العقبة بموجب عقود إدارة  مع سلطة المياه الأردنية  ستكون جاهزة للانطلاق في الربع الأول من هذا العام بعد تحديد ملامحها والياتها مع كافة المعنيين .
وأستعرض المشاركون في الورشة من شركة مياه العقبة وشركات المياه في إقليم الجنوب أولويات الخطة الإعلامية واليات ووسائل  التنفيذ حسب الأهداف الموضوعة من قبل المشاركين والحاجة الفعلية لكل شركة في مجال الاتصال والاعلام لبناء الثقة المتبادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"بوابة الـمقطعّ الإمارتية و شركة تطويّر العقبة" تطلقان مشروعاً لرقمنّة ميناء العقبّة

"بوابة الـمقطعّ الإمارتية و شركة تطويّر العقبة" تطلقان مشروعاً لرقمنّة ميناء العقبّة

منذ24 ساعة
WhatsApp Image 2024-01-26 at 1.36.26 PM

وقفة بالسوق التجاري في العقبة احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية

26 كانون الثاني 2024
باخرة شحن أثناء تفريغ حمولتها على رصيف ميناء الحاويات بالعقبة - (الغد)

9 بواخر بضائع تصل العقبة قريبا

22 كانون الثاني 2024
بعد منافسة 37 مرسى.. "أيلة" يحصد جائزتين من مبادرة "أبو ظبي البحرية"

بعد منافسة 37 مرسى.. "أيلة" يحصد جائزتين من مبادرة "أبو ظبي البحرية"

22 كانون الثاني 2024
جانب من مرصد الطيور الذي فاز ببرنامج أفضل 100 واجهة للسياحة الخضراء العالمي - (الغد)

"مرصد الطيور" يؤهل العقبة كأفضل وجهات السياحة الخضراء بالعالم

20 كانون الثاني 2024
WhatsApp Image 2024-01-19 at 1.57.16 PM

العقبة.. وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين

19 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 