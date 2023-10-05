الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرواشدة مديرا عاما لشركة مياه العقبة

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المهندس مالك الرواشدة

العقبة - باشر المهندس مالك الرواشدة عمله مديرا عاما لشركة مياه العقبة اعتبارا  من مطلع شهر تشرين اول الحالي بعد ان تم تعيينه مديرا عاما من قبل هيئة مديري شركة مياه العقبة. اضافة اعلان
ويعد المهندس الرواشدة من الخبرات الوطنية المميزة في قطاع المياه بخبرات واسعة تجاوزت 30 عاما فقد عمل امينا عاما لسلطة المياه ومساعدا للامين العام للشؤون الفنية ومساعدا للامين العام لشؤون المياه والصرف الصحي لقطاع الجنوب ومستشار الأمين العام لمشاريع محافظة الكرك ومدير مشاريع في وحدة التخطيط  والإدارة  ونائب رئيس هيئة المديرين لشركة مياه الأردن "مياهنا" ورئيس لجنة التدقيق الداخلي للشركة ونائب رئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك وعضو هيئة المديرين لشركة مياه العقبة حتى تاريخه. 

كما كان المهندس الرواشدة عضو اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ أعمال مشروع مياه الديسي وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وعضو مجلس إدارة مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة ومدير إدارة مياه محافظة الكرك ومدير إدارة مياه محافظة الطفيلة ورئيس لجنة العطاءات الخاصة لمشروع محطة تنقية المياه العادمة في العقبة مع شركة مياه العقبة.
يتمتع الرواشدة بخبرة تمتد أكثر من 30 عاما في الأدارة والإتصال مع الهيئات الدولية والممولين لقطاع المياه والصرف الصحي وتسيير كافة النشاطات والفعاليات مع الخبراء والاستشاريين والممولين للبرامج والمشاريع المختلفة في القطاع، وتنفيذ ومتابعة كافة إجراءات الطرح والاستدراج والإحالة وتجهيز العقود والإتفاقيات والإشراف على التنفيذ والتطبيق لهذه العقود والأتفاقيات.
وشارك الرواشدة في اعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيدية الخاصة بالقطاع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لسلطة المياه ولوزارة المياه والري بما يتوافق مع خطة الأردن 2025 والإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والخطة الإستثمارية 2015 – 2025. 

ولخبراته المميزة في قطاع المياه  كان الرواشدة رئيس معيار القيادة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وعضو اللجنة التوجيهية للجائزة في سلطة المياه لدورتين، ورئيس معيار التخطيط الاستراتيجي للدورة الثالثة مثلما كان رئيس لجنة التأهيل والإعتماد المهني للهندسة المدنية ورئيس لجنة الأختصاص لهندسة المياه والصرف الصحي/ نقابة المهندسين الأردنيين وعضو اللجنة الفنية العليا المرتبطة بمجلس النقابة وعضو المجلس الإستشاري لشعبة الهندسة المدنية في النقابة وعضو لجنة العطاءات المركزية في دائرة العطاءات الحكومية لعدة سنوات وعضو اللجنة الفنية لقطاعات البيئة والمياه والزراعة لتحديث الأجندة الوطنية وإستراتيجيات قطاع المياه.
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