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الصفدي: برامج السلامة والصحة المهنية تشكل أولوية في برامج واستراتيجيات "العقبة الخاصة"

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الصفدي يرعى تخريج 43 متدربا من المشاركين في دورات القيادة والسلامة و الصحة المهنية
احمد الرواشدة 
العقبة - أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن برامج  السلامة و الصحة المهنية في منظومة الموانئ والشركات الصناعية المتعددة العاملة في العقبة يشكل أولوية مطلقة في خطط و برامج واستراتيجيات العقبة الخاصة على المدى القصير و الطويل نظرا لما تمثلة السلامة و الصحة المهنية من أمان و استقرار واستمرارية لعمل كافة المنشآت الصناعية واللوجستية و المينائية في المنطقة.اضافة اعلان
وشدد الصفدي خلال رعايته حفل تخريج  43  متدربا من المشاركين  في دورات القيادة والسلامة و الصحة المهنية الأولى و الثانية ( lead with car  ) و التي نظمتها شركة تطوير العقبة بالتعاون مع معهد ميرسك للتدريب و الشركاء  في سلطة العقبة الخاصة .. على أن هذه البرامج التدريبية قصيرة المدى  تشكل النواة الأولى لتأسيس مركز العقبة للتميز  لدعم وتطوير قدرات العمالة الأردنية والموارد البشرية وبناء الكفاءات العالمية في مجالات السلامة والقيادة وإدارة الأزمات والتدريب المتعلق باللوجستيات.
و أكد  الصفدي أن تخريج 43  متدربا على كافة برامج  و محاور السلامة والصحة المهنية  والقيادة يعد قيمة مضافة في نشاطات و برامج الشركات الصناعية المهتمة لاسيما ونحن بصدد الاعلان عن قرب افتتاح المركز رسميا ليكون نقطة جذب اقليمية في هذا المجال للباحثين عن فرص التدريب و التأهيل في المملكة و الدول المجاورةـ منوها أن هذا المركز سيشكل قيمة مضافة أيضا في برامج المنطقة الاقتصادية الخاصة التسويقية و التدريبية كأول مركز متخصص في المنطقة كونه يساهم بشكل فاعل في تطوير مهارات المواهب الأردنية خاصة في مجال السلامة والقيادة من خلال تطوير مركز التميز في العقبة بأن يكون مركزًا تدريبيًا إقليميًا يوفر المواهب المتخصصة والقادة الصناعيين للأردن والدول المجاورة.

و ثمن الصفدي دور الشركات الداعمة لانجاح هذه الدورات المتخصصة والمتمثلة في شركة ميناء حاويات العقبة و مناجم الفوسفات و شركة البوتاس و شركة الجسر العربي للملاحة حيث ساهمت هذه الشركات بدور رئيس في كافة المتطلبات والاحتياجات الممكنة لانجاح البرنامج التدريبي.
بدوره قال فيجاي رانجاتشاري، الرئيس العالمي لقسم النمو والمشاريع الاستراتيجية في ميرسك للتدريب انه وبدعم من شركة تطوير العقبة والمجتمع المحلي، قمنا  وبنجاح في تنفيذ الخطوة الاولى في اتفاقية التعاون مع شركة تطوير العقبة وقدمنا اول برنامج تدريبي في مدينة العقبة استنادا الى احتياجات السوق وهو " القيادة بعناية" لافتا الى أن  ردود الافعال الايجابية التي تحققت من هذا التدريب ستكون دافعا لميرسك للتدريب لتوفير المزيد من البرامج في المستقبل. .كما ان (ميرسك للتدريب) تتطلع لتكون جزء من خطة دعم وتطوير المهارات الاردنية لتحقيق اداء اعلى ومرونة اكبر عبر الصناعات.
وعبر مدرب الورشة رئيس قسم السلامة والمرونة في معهد ميرسك للتدريب ويليام جيمس رايان.. عن سعادته وإعجابه بمستوى  التزام المتدربين وحماسهم خلال أيام التدريب مما يعد مؤشرا قويا لدعم استراتيجية شركة تطوير العقبة بالتعاون مع معهد (ميرسك للتدريب) لزرع وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية  و تعزيزها في العقبة.
لافتا الى أن تجربة تدريب 43 متدربا من قطاعات مختلفة على برامج التدريب والسلامة المهنية و القيادة تعد تجربة  نوعية معبرا عن أمله في أن يحقق معهد ميرسك للتدريب النتائج المأمولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة  بالتعاون مع شركة تطوير العقبة . 

ومن الجدير بالذكر أن شركة تطوير العقبة  وقعت مع معهد ميرسك العالمي للتدريب مذكرة تفاهم بمدينة دبي خلال الشهر الماضي ...هدفت  إلى تطوير وإطلاق "مركز التميز في العقبة"، لدعم وتطوير قدرات العمالة الأردنية والموارد البشرية وبناء الكفاءات العالمية في مجالات السلامة والقيادة وإدارة الأزمات والتدريب المتعلق باللوجستيات، إضافة إلى البدء بتقديم برامج تدريب قصيرة المدى خلال العام الحالي.
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