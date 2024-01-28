الإثنين 29 كانون الثاني 2024
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العبادلة: "الخط العربي" يعد الأسرع والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص

وزير النقل المصري يلتقي إدارة الجسر العربي دعما لمسارات الخط البحري الجديد
وزير النقل المصري يلتقي إدارة الجسر العربي دعما لمسارات الخط البحري الجديد
العقبة- أكد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية للخط العربي للنقل البري البحري، مشددا على أن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأميركية مروراً بمصر، وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع/ طابا/ النفق ومنها إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجستي، وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأميركية.اضافة اعلان

وأوضح وزير النقل المصري خلال لقائه مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بمقر وزارة النقل المصرية، بحضور نائب مدير عام الشركة اللواء جمال إبراهيم، أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل دخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن، وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

و بين الوزير أن تشغيل هذا الخط جاء بناء على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والعلاقات المتطورة بين بلدان دول التأسيس خدمة للتجارة البينية وتسهيلا لانسيابية السلع والبضائع عبر موانئ البحر المتوسط كنافذة بحرية جديدة لتلك الدول، منوها إلى قيام وزارة النقل المصرية بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة.  

بدوره، استعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة الإجراءات التي اتخذها الجسر العربي لنجاح هذا الخط ومميزاته، حيث يعد الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص، كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها إلى السوق الأوروبية.

وثمن العبادلة دعم الجانب المصري المطلق لمسارات هذا الخط وتذليل كافة الصعوبات لإنجاحه، لا سيما في ظل اهتمامهم الكبير بتطوير وتوسيع ميناء العريش المصري الذي سيكون بمثابة ميناء خلفي للمملكة؛ نظرا لقصر المسافة ما بين العقبة والعريش وبالتالي اعتماده الميناء الأهم للصادرات والواردات الأردنية عبر البحر المتوسط.

وشدد على أن الخط العربي الجديد يحقق الربط القاري بين 4 قارات؛ هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا من خلال انسياب آمن وسريع لكافة أنواع البضائع القادمة والمغادرة من وإلى تلك القارات عبر الموانئ الأردنية والمصرية التي استطاع الجسر العربي وبدعم دول التأسيس فتح مسارات بحرية وبرية، فيما بينها تأكيدا لضرورة توفير كافة الخيارات لتبقى الأسواق والتجارة العربية والإقليمية مع دول العالم مفتوحة على كافة المنافذ والممرات البحرية.
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