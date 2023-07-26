الأربعاء 26 تموز 2023
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العبادلة: بحث نتائج دراسة ربط العقبة وشرم الشيخ في كانون الأول

مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة
مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة
العقبة - قال مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، ان نتائج دراسة ربط مدينتي العقبة وشرم الشيخ بخط سياحي جديد بواسطة الحافلات ستعرض في اجتماع مجلس ادارة الشركة في كانون الاول (ديسمبر) من العام الحالي.اضافة اعلان
وبين العابادلة لـ "الغد" ان الدراسة حاليا بين الجانبين تبحث الجدوى الاقتصادية لهذا مشروع ربط الدولتين سياحيا، بما يسهل عملية نقل السياح برا وبحرا وفقا أسعار منافسة من قبل شركة الجسر العربي لتشجيع التبادل السياحي وبما يحقق الاستدامة في الوجهات السياحية، وتعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين الاردن ومصر، بعد ان حرصت الاردن على تطوير بنيتها السياحية بما يتوافق مع افضل الممارسات العالمية من خلال تطوير الوجهات السياحية المميزة وتنويع المنتج السياحي لا سيما في منطقة المثلث الذهبي البتراء والعقبة ووادي رم بما يتوافق مع متطلبات السياح الذي يعي تماماً ان العقبة لها مكانة ريادية على خريطة السياحة العالمية.
وقال العبادلة أن هذا الاقتراح قدم من الجانب المصري على أساس ربط منتجعات جنوب سيناء وهي ذهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ في المثلث الذهبي البتراء والعقبة وادي رام.
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