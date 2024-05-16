العقبة: إطلاق برنامج تدريبي في مجال تشغيل وصيانة الآلات الصناعية وصيانة وادامة المرافق

احمد الرواشدة

العقبة - اطلقت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب برنامج تدريبي في مجال تشغيل وصيانة الآلات الصناعية وصيانة وادامة المرافق، ضمن إطار مشروع "التدريب المهني الموجه نحو التشغيل في مجال المهن الحرفية" المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في تموز الحالي.

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ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب من الأردنيين والسوريين، ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، حيث يحصل المتدرب في نهاية فترة التدريب على شهادات الكفاءة المهنية صادرة من الوطنية للتشغيل والتدريب وشهادة مزاولة المهنة الصادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى جانب التدريبات التأسيسية في الإرشاد والتوجيه المهني واللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب.



يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب من خلال مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني لتعزيز فرص العمل والتطوير المهني للشباب في المملكة وتلبية احتياجات القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني،إذ تم تطوير البرنامج استجابة للمتطلبات المتزايدة للسوق المحلي، ولملء فجوة المهارات المهنية في عدة قطاعات في محافظة العقبة مثل قطاع الصناعة ، والسياحة، اللوجستيات وقطاع الإنشاءات.



ودعت الشركة للمزيد من المعلومات أو للتسجيل في البرنامج، يمكن زيارة صفحات التواصل الاجتماعي للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب / مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني anvt.hub أو الاتصال مباشرة على الأرقام 00962790896027