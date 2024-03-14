الخميس 14 آذار 2024
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العقبة: استمرار أكبر حملة مساعدات لغزة خلال رمضان (فيديو)

العقبة: إطلاق أكبر حملة مساعدات لغزة
أكبر حملة مساعدات في العقبة لغزة

تواصل غرفة تجارة العقبة حملتها الخاصة بشهر رمضان المبارك لدعم الاهل في قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات المعنية في محافظة العقبة.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد الكسواني أن هذه الحملة التي تأتي خلال الشهر الفضيل هي استمرار للحملات السابقة التى قامت بها غرفة تجارة العقبة  لجمع التبرعات والمساعدات  لصالح الاهل في قطاع غزه، مؤكدا ان  غرفة التجارة تستقبل المساعدات يوميا في مقرها وساحاتها المجهزة، داعيا كافة القطاعات الاقتصادية في محافظة العقبة ورجال الاعمال واهل الخير والشركات والمؤسسات والجمعيات  سرعة تقديم المساعدات  لاهلنا في غزة الصامدة، داعياً في الوقت ذاته ان تكون المساعدات مستلزمات طبية او ملابس جديدة وغير مستعملة اضافة الى المواد الغذائية وكل مايلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.

وبين عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة على أن غرفة تجارة العقبة بدأت في استقبال اولى التبرعات الاسبوع الماضي بعد قيامها بتجهيز كافة الاماكن في الغرفة لاستقبال المساعدات والتي تأتي خلال الشهر الفضيل دعما للأهل في قطاع غزة،  منوها الى ان غرفة عمليات متكاملة في الغرفة لمتابعة واستقبال هذه المساعدات او من خلال التوجه إلى كل من يرغب بتقديم مساعدات غذائية او طبية او ملابس وغيرها ونقلها من خلال الغرفة الى اماكن التخزين بالغرفة.

وكانت غرفة تجارة العقبة قد ارسلت خلال الفترة الماضية 16 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة لقطاع غزة.

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