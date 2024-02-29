العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان

أحمد الرواشدة

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وحضر الاجتماع محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان ومدير جمرك العقبة العميد الدكتور مفلح أبو عليم ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات ومدير شركة ميناء حاويات العقبة هندريك نيجوف وعضو غرفة صناعة عمان ديما سختيان ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي ورئيس نقابة أصحاب التخليص في العقبة محمد جلال ومدراء الدوائر المعنية.وأشاد الفايز بجهود كافة الدوائر المعنية من جميع القطاعات التي تعمل في إطار التشاركية والتكاملية على مدار الساعة بهدف إنجاز المعاملات المتعلقة بعمليات المناولة وتسهيل حركة البضائع بانسيابية عالية من خلال المراكز الجمركية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الفترات الزمنية وزيادة نسب الإنجاز، وتجاوز التحديات بأوقات قياسية دون أي تأخير.وأكد الحضور أهمية التعاون والتشارك القائم في تقديم أفضل الخدمات بالسرعة والدقة العالية وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه التجار والمستثمرين على حد سواء، وتوفير التسهيلات التي تسهم بتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير المواد التموينية بمختلف أنواعها والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية.