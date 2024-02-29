الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان

جانب من الاجتماع التنسيقي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
جانب من الاجتماع التنسيقي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
العقبة- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز خلال ترأسه الاجتماع التنسيقي الذي عقد في دار السلطة لاستقبال شهر رمضان المبارك جاهزية كافة الجهات الرسمية والمنظومة المينائية والجمركية في العقبة لإدامة سلسلة التزويد للمواد الغذائية والبضائع العامة، لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان

وحضر الاجتماع محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان ومدير جمرك العقبة العميد الدكتور مفلح أبو عليم ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات ومدير شركة ميناء حاويات العقبة هندريك نيجوف وعضو غرفة صناعة عمان ديما سختيان ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي ورئيس نقابة أصحاب التخليص في العقبة محمد جلال ومدراء الدوائر المعنية.

وأشاد الفايز بجهود كافة الدوائر المعنية من جميع القطاعات التي تعمل في إطار التشاركية والتكاملية على مدار الساعة بهدف إنجاز المعاملات المتعلقة بعمليات المناولة وتسهيل حركة البضائع بانسيابية عالية من خلال المراكز الجمركية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الفترات الزمنية وزيادة نسب الإنجاز، وتجاوز التحديات بأوقات قياسية دون أي تأخير.

وأكد الحضور أهمية التعاون والتشارك القائم في تقديم أفضل الخدمات بالسرعة والدقة العالية وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه التجار والمستثمرين على حد سواء، وتوفير التسهيلات التي تسهم بتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير المواد التموينية بمختلف أنواعها والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
العقبة الخاصة تعلن تخفيض عوائد إعادة التنظيم والبدّء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة

العقبة الخاصة تعلن تخفيض عوائد إعادة التنظيم والبدّء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة

27 شباط 2024
أردنيون يحصدون الميدياليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

25 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-23 at 1.39.23 PM

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

23 شباط 2024
صورة واتساب بتاريخ 1445-08-09 في 10.44.07_94304765

الفوسفات تحوّل جبل جبص إلى متنزه وطني

19 شباط 2024
اقرأ أيضا
صورة واتساب بتاريخ 1445-08-18 في 11.45.13_fa58ef43

ندوة في العقبة حول الأمن الوطني الأردني الشامل في فكر الملك

28 شباط 2024
جانب من مدينة العقبة الصناعية

"الأمونيا الخضراء" بالعقبة.. قيمة مضافة لتعزيز الصناعات ودعم التحول للطاقة النظيفة

27 شباط 2024
العقبة الخاصة تعلن تخفيض عوائد إعادة التنظيم والبدّء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة

العقبة الخاصة تعلن تخفيض عوائد إعادة التنظيم والبدّء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة

27 شباط 2024
مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بالعقبة-(الغد)

نقل ممرضي"ميداني العقبة"..هل يعيق ملف تطوير المستشفى؟

25 شباط 2024
أردنيون يحصدون الميدياليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

25 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-23 at 1.39.23 PM

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

23 شباط 2024
افكار و مواقف

ضحايا استبداد "حق النقض- (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

توصيات الأعيان

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس للحقد دواء

سميح المعايطة |اليوم

اختراقات مدروسة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات | منذ18 ساعة
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
محاضرة

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy
 
 