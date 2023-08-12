السبت 12 آب 2023
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العقبة تتخذ إجراءات للتعامل مع موجة الحر

العقبة
العقبة
نظراً للظروف الجوية القادمة، وتحسبا لارتفاع درجات الحرارة القياسية المتوقعة، قررت سلطة منطقة العقبة الخاصة ودار محافظة العقبة أن يكون دوام العمال والموظفين في الميدان من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحا، فيما ستنقل المناوبة الثانية لما بعد الساعة 5 مساء، وذلك ابتداءً من أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء فقط.اضافة اعلان

من جهته، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز، على التعامل الحذر مع الظرف الاستثنائي، حماية للعاملين في الميدان، مهيباً بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج في أوقات الذروة، وعدم ترك الأطفال خارج منازلهم، ومراعاة رعاية  كبار السن  والمرضى خلال تلك الموجة الحارة.

كما أكد أن سلطة العقبة بكوادرها ستكون على أهبّة الاستعداد  لخدمة كافة المواطنين والمقيمين، وتوفير الكوادر والآليات للتعامل مع هذه الموجة بالتعاون مع الكوادر الطبية والمستشفيات الخاصة والعامة، لتلافي أي حالات قد تتعرض لضربات الشمس، متمنياً السلامة للجميع، ومراعاة الأخوة المواطنين بالالتزام  بتوجيهات السلطات المختصة حتى انتهاء موجة الحرّ.

بدوره قال محافظ العقبة خالد الحجاج، إن دار المحافظة قامت باتخاذ  كافة الاجراءات الاحتياطية تحسباً لكافة الظروف وتم التعميم بالإجراءات على كافة المؤسسات بهذا الخصوص وتم رفع الجاهزية لدى شركة المياه والكهرباء وباقي الأجهزة المعنية، وهناك تنسيق مستمر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وايضا التربية والتعليم للمدارس التي يوجد فيها تدريب مثل المدارس المهنية على أن ينتهي التدريب قبل الساعة 11 صباحا بدل الساعة الثانية من بعد الظهر ويتم التنسيق اولا بأول مع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصا الجامعات.
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