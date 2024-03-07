الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة تستعد للتعداد الشامل

دائرة الإحصاءات العامة تلتقي فرق الأحياء التابعة لمديرية تنمية المجتمع المحلي في العقبة والمتطوعين
دائرة الإحصاءات العامة تلتقي فرق الأحياء التابعة لمديرية تنمية المجتمع المحلي في العقبة والمتطوعين
التقى فريق دائرة الإحصاءات العامة مع فرق الأحياء التابعة لمديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتطوعين، وذلك لبحث آلية التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال المراحل الثلاث لعملية التعدّاد الشامل للسّكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية في محافظة العقبة 2024.اضافة اعلان

وجرى خلال اللقاء إستعراض منهجية العمل والمعلومات المطلوبة وكيفية التعامل معها وأهميتها، مشيدين بتجربة السلطة بتشكيل فرق الأحياء كونها تجربة مميزة تُسهل التعاون والتواصل بين المؤسسات المختلفة ومنها دائرة الإحصاءات مع المواطنين في العقبة.

وقد تمّ الإتفاق على إختيار أربعة مندوبين من كل حيّ لتقديم المساعدة لفرق الإحصاء في الميدان وعلى مدار الساعة ، حيث ستقوم سلطة العقبة بتزويد فريق الإحصاء بالأسماء من خلال قسم تطوير الأحياء في مديرية تنمية المجتمع المحلي بالسلطة .

فيما تم التطرق لدور فرق الأحياء خلال المراحل المختلفة للتعداد الشامل وتسليط الضوء على دورهم في التوعية من خلال خُطباء المساجد ومديرية التربيّة والتعليم في محافظة العقبة وزيارات تعريفيّة  للمدارس والاجتماع مع كوادرها و الطلاب لتعريفهم وتوعيتهم  بأهمية عملية التعدّاد ومسؤوليتهم المجتمعية في هذه العملية من خلال تقديم المعلومات الصحيّحة وما تحتاجه فرق الإحصاء من التسهيلات، كي تساعد في وضع آليات واضحة يستفيد منها المجتمع من خلال توفير الخدمات الأساسيّة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Eb65bWEWsAEVSVf

الدفاع المدني يخلي مصاباً سقط من شق صخري في العقبة

02 آذار 2024
جانب من افتتاح جامعة العقبة للعلوم الطبية

الأولى في الجنوب.. افتتاح جامعة العقبة للعلوم الطبية

29 شباط 2024
العقبة الخاصة تعلن تخفيض عوائد إعادة التنظيم والبدّء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة

العقبة الخاصة تعلن تخفيض عوائد إعادة التنظيم والبدّء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة

27 شباط 2024
أردنيون يحصدون الميدياليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

أردنيون يحصدون الميداليات الذهبية في بطولة التصوير تحت الماء

25 شباط 2024
اقرأ أيضا
مشاركون في حملة للحد من انتشار النفايات بمنطقة وادي رم السياحية

حملة للحد من انتشار النفايات في منطقة وادي رم السياحية

منذ1 ساعة
مدينة الأمير حمزة للشباب

خطة لتطوير مدينة الأمير حمزة للشباب في العقبة

06 آذار 2024
ميناء العقبة - (أرشيفية)

الفايز ينقاش تحديث المخطط الشمولي للعقبة "رؤية 2040"

05 آذار 2024
ميناء الحاويات في العقبة - (أرشيفية)

"الموانئ" تتوقع استقبال عشرات بواخر البضائع لرمضان

03 آذار 2024
مشاركة أردنية في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر

مشاركة أردنية في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر

03 آذار 2024
Eb65bWEWsAEVSVf

الدفاع المدني يخلي مصاباً سقط من شق صخري في العقبة

02 آذار 2024
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ13 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ13 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 