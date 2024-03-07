العقبة تستعد للتعداد الشامل

احمد الرواشدة

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وجرى خلال اللقاء إستعراض منهجية العمل والمعلومات المطلوبة وكيفية التعامل معها وأهميتها، مشيدين بتجربة السلطة بتشكيل فرق الأحياء كونها تجربة مميزة تُسهل التعاون والتواصل بين المؤسسات المختلفة ومنها دائرة الإحصاءات مع المواطنين في العقبة.وقد تمّ الإتفاق على إختيار أربعة مندوبين من كل حيّ لتقديم المساعدة لفرق الإحصاء في الميدان وعلى مدار الساعة ، حيث ستقوم سلطة العقبة بتزويد فريق الإحصاء بالأسماء من خلال قسم تطوير الأحياء في مديرية تنمية المجتمع المحلي بالسلطة .فيما تم التطرق لدور فرق الأحياء خلال المراحل المختلفة للتعداد الشامل وتسليط الضوء على دورهم في التوعية من خلال خُطباء المساجد ومديرية التربيّة والتعليم في محافظة العقبة وزيارات تعريفيّة للمدارس والاجتماع مع كوادرها و الطلاب لتعريفهم وتوعيتهم بأهمية عملية التعدّاد ومسؤوليتهم المجتمعية في هذه العملية من خلال تقديم المعلومات الصحيّحة وما تحتاجه فرق الإحصاء من التسهيلات، كي تساعد في وضع آليات واضحة يستفيد منها المجتمع من خلال توفير الخدمات الأساسيّة.