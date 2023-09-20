الأربعاء 20 أيلول 2023
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العقبة: تطوير مركز الدرة الحدودي بكلفة 22 مليونا

جانب من مدينة العقبة السياحية-(الغد)
جانب من مدينة العقبة السياحية-(الغد)
العقبة - من المرتقب أن تشهد مدينة العقبة خلال العام المقبل، إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية ومن أهمها تطوير مركز الدرة الحدودي الذي يربط العقبة مع حقل السعودية بكلفة 22 مليون دينار ليكون مركزا نموذجيا هو الأول على مستوى المملكة.اضافة اعلان
ويأتي إنشاء المشاريع ضمن مسار شركة تطوير العقبة الاستثماري والتطويري، وتحقيق النمو وتمكين المجتمعات باعتمادها على نهج وأساليب جديدة لتزيد من منافستها اقليميا وجعل العقبة مركز لوجستيا عالميا ولاعباً رئيسياً في اقتصاد المملكة. 
وأشار الرئيس التنفيذ للشركة المهندس حسين الصفدي أن الشركة تعمل حاليا على المخطط الشامل للمركز الحدودي لطرحه بداية العام المقبل والبدء بالتنفيذ خلال الربع الأول من العام القادم وبتمويل كامل من الشركة.
وقال الصفدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع كافة وسائل الإعلام في العقبة إن العقبة اكتسبت الكفاءة والجهوزية اللازمة التي تؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة عن التحولات المتسارعة للاقتصادات العالمية والقطاعات التي تقود هذه التحولات، وانطلاقاً من موقع العقبة نؤمن بأهمية وضرورة تطوير أنفسنا وإحداث التغيير الإيجابي، وتشكيل وصياغة إستراتيجيات استثمارية جديدة وجريئة، لكن مدروسة، بهدف تقديم قيمة مضافة للعقبة السياحية والتي تقع على رأس خليج العقبة.
وأضاف أن المفاوضات مع مرسى زايد انتهت مؤخرا وستباشر العمل خلال الربع الأول من العام القادم بالبدء بتنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل مارينا للقوارب بالإضافة إلى فنادق والتي ستزيد من الغرف الفندقية وبعض المرافق السياحية الأخرى بعد أن اعتمدت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مخططاتها الشمولية للمشروع الذي سيضيف نوعية جديدة من الأنماط السياحية. 
وأشار الصفدي أن العديد من المشاريع التنموية والتي ستخدم أبناء وسكان العقبة ستنفذ العام المقبل من أبرزها متنزة مدينة العقبة المركزي بتمويل كامل من الشركة يجمع فيه مرافق سياحية وخدمية وهذا النوع سيكون إضافة نوعية للعقبة ولخدمة سكانها، بالاضافة إلى مركز العقبة الرقمي للإعلام والذي سيخلق فرص عمل في هذا المجال فضلا عن  جذب مستثمرين جدد في عدة مجالات لا سيما التصوير السينمائي خاصة في منطقة وادي رم. 
وبين أن الشركة تدرس توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية الجنوبية للغايات الصناعية، ما يوفر من كلفة استخدام الطاقة التقليدية بالإضافة إلى توصيل خط غاز إلى مدينة القويرة الصناعية وهي أول مدينة صناعية في المملكة يصلها الغاز الصناعي مما يسهم في جذب العديد من المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية لانشاء مصنع في القويرة وبانتظار فرص استثمارات أخرى بعدما عملت الشركة على ترويج الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات والصناعات.
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