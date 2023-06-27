العقبة تعلن عن فعاليات ترفيهية عدة خلال العيد

احمد الرواشدة

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تستقبل محافظة العقبة زوارها خلال عيد الأضحى المبارك في ظل تصدرها نسب الحجوزات الفندقية المرتفعة وإعلانها عن إقامة فعاليات ترفيهية عدة خلال العيد المبارك.وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة حمزة الحاج حسن في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ،ان هناك فعاليات ستقام بساحة الثورة العربية الكبرى ومتنزه الساحة تشمل حفلات غنائية والرسم على الوجوه للأطفال وغير ذلك.ولفت الحاج حسن إن شعار العقبة هذا العيد هو الحفاظ على نظافة المدينة مع حجم الزوار المتوقع قدومهم، مؤكدا على تشديد المخالفات المتعلقة بالنظافة من قبل شرطة البيئة إضافة الى توزيع أكياس صديقة للبيئة على زوار المحافظة وحثهم على استخدامها حتى تبقى الشواطيء والشوارع نظيفة.وعزا الحاج حسن الى ان ارتفاع نسب الحجوزات الفندقية في مدينة العقبة لطول إجازة العيد التي تسمح بالتحرك بشكل أوسع، مبينا أن العقبة بها نحو 7 آلاف غرفة فندقية من مختلف التصنيفات السياحية بما فيها الأجنحة الفندقية.وفيما يخص السياحة الخارجية المتوقع قدومها للعقبة أكد الحاج حسن أن مطار الملك حسين في العقبة جاهز لإستقبال الزوار إضافة للمعابر البرية.ويبدأ جدول الفعاليات يوم الأربعاء المقبل بحفل لفرقة الأجاويد يليه حفل للفنان يحيى صويص. أما يوم الخميس فسيكون هنالك حفل لفرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية وحفل آخر للفنان حمدي المناصير إضافة لمسرحية بعنوان (بكرة). فيما الجمعة ستشارك فرق النخيل والفنان ماجد زريقات.كما سيكون هنالك فعاليات ترفيهية وعائلية في سوق جار البحر تشمل فقرات للأطفال.