الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة ثاني أفضل ثلاث وجهات خضراء عالمية

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مدينة العقبة

حصدت مدينة العقبة المركز الثاني كأفضل وجهة خضراء مستدامة على مستوى العالم بناء على جهودها المتعلقة بحماية البيئة والظواهر المناخية.

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وبحسب بيان لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس، اعلن ذلك خلال مشاركة السلطة في معرض (ITB Tourism Trade Fair) 2024 الذي يقام سنويا في مدينة برلين بالمانيا بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز.


ووقع الفايز على هامش المعرض اتفاقية مع منظمة الوجهات الخضراء (Green destination) ممثلة برئيس المنظمة ألبير سلمان وبحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، لتمهد الطريق للعقبة كي تنافس على أفضل وجهات سياحية عالمية، نتيجة اتباعها العديد من معايير الاستدامة ضمن برامج منظمة الوجهات الخضراء.


كما تقدمت العقبة في أول 15 معيارا ضمن قصة نجاح مرصد طيور العقبة، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، كمنتج سياحي بيئي مهم و غني بالتنوع الحيوي من خلال إعادة تحويل استخدام المياه العادمة لتكون صالحة للاستخدامات غير النقية في دولة تفتقر للموارد المائية عالميا، وتأهلت العقبة بنجاح مرصد الطيور العقبة للدخول ضمن أفضل مئة وجهة سياحية تحقق معايير السياحة المستدامة في فئة المناخ والبيئة.


كما حققت العقبة نجاحا آخر بوصولها لقائمة أفضل ست قصص لوجهات سياحية مستدامة عالميا، إذ تم اختيارها مرة أخرى كواحدة من أفضل ثلاث وجهات اختارتها لجنة أخرى من محكمين دوليين مختصين، كما تم التصويت للفوز بجائزة رأي الجمهور كأفضل قصة نجاح مفضلة لديهم.


يذكر أن توقيع الاتفاقية مع منظمة الوجهات الخضراء، يهدف الى التعاون في تطبيق استراتيجية النمو الأخضر الهادفة إلى توجيه وتمكين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبناء خارطة طريق للسياحة المستدامة ذات المستوى العالمي والسعي للحصول على شهادة لغايات جعل العقبة وجهة سياحية مستدامة تنافس على نطاق عالمي.

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